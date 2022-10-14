Son Süper Lig maçında Kasımpaşa ile berabere kalan ve taraftarının tepkisi çeken Trabzonspor dün sezonun en iyi futbolunu oynadı. Fransa Ligi'nde son 5, Avrupa Ligi'nde son 2 maçını kazanan Monaco'ya tarihin en ağır deplasman yenilgilerinden birini yaşattı. Evinde tarihindeki en farklı galibiyetini alan Karadeniz devinde sahaya çıkan ilk 11'de, sonradan girenler de muhteşem oynadı. Gollerimizi atan Hugo, Bardhi, Trezeguet gözlerimizin pasını sildi, Uğurcan Çakır kalesinde enfes oynadı.

Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Monaco'yu 4-0 yendi. Sezonun en iyi futbolunu sergileyen Fırtına, coşkulu ve istekli oyunu ile taraftarını da mutlu etti. İlk yarıda rakibi baskı altına alan temsilcimiz; Bakasetas, Gbamin, Djaniny ve Denswil'e geçit vermeyen kaleci Nübel, 44'te büyük bir hata yaptı. Alman eldivenin uzaklaştırmaya çalıştığı top Sarr'a çarparak filelere gitti: 1-0.1 yenilen ekibimiz dün Sarr (k.k), Hugo, Bardhi ve Trezeguet ile şahlandı. Fırtına, Beşiktaş derbisi öncesi şov yaptı.

İKİNCİ YARIDA ŞOV

2. yarıya da fırtına gibi başladık. Hüseyin'in yerine 46'da giren Hugo, 48'de Bakasetas'ın kornerini mermi gibi bir kafa vuruşu ile ağlara yolladı: 2-0. 57'de çok uzaklardan Bardhi attığı akıl dolu serbest vuruşla Akyazı tribünlerini coşturdu. 65'te Bardhi'nin yerine giren Trezeguet, skoru ilan eden müthiş bir gol attı.



2014'TEN SONRA İLK

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bir grup aşamasında Kasım 2014'den bu yana ilk kez rakip kaleye 3 golden fazla attı.



BÜYÜK ROTASYON

Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçının kadrosundan 6 değişiklikle Monaco karşısına çıktı. Cezalı Gomez'in yerine Umut, sağ kanatta Yusuf Yazıcı'nın yerine Djaniny, solda Trezeguet'nin yerine Bardhi, orta sahada Siopis'in yerine Gbamin, stoperde Hugo'nun yerine Denswil ve sağ bekte Larsen'in yerine Hüseyin Türkmen forma giydi.

DEVLERİ DAĞITIYORUZ

Karadeniz devi, dev takımları affetmiyor. 1976-77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84 ile 2011'de İtalya'nın İnter, 1990-91'de İspanya'nın Barcelona ve 1994-95'te İngiltere'nin Aston Villa takımını Trabzon'da 1-0 ile geçmiştik. Dün de 8 kez Lig 1 şampiyonu olmuş Monaco'yu ezdik.



MONACO ŞEHRİ TANITTI

Monaco, kendi sosyal medya hesabından Trabzon şehrini tanıtan videolar yayınladı. Paylaşımlara bordo-mavili taraftarlar da yoğun şekilde destek verdi.



RÖVANŞI DA ALMIŞ OLDUK

İlk maçta Monaco'ya 3-1 yenilen Fırtına, dün kazanarak ilk 2 hedefi doğrultusunda yeniden iddialı konuma geldi. Dünkü etkili futbol taraftarı mutlu etti.

YUNUS EMRE SEL