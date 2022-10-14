Haberler Trabzonspor Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın güçlü ekiplerinden Monaco'yu 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Trabzonspor'da, Yunan yıldız Bakasetas konuştu. Bordo mavili futbolcu, hem Monaco galibiyetini değerlendirdi, hem de Beşiktaş derbisi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:46
Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Bakasetas maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Fransız ekibi karşısında üzerine inşa edebilecekleri bir performans sergilediklerini belirtti.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Yunan oyuncu, ligde ise Beşiktaş ile bir final müsabakası oynamayacaklarını fakat kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'yu 4-0'la geçen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi moral buldu.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Karadeniz ekibi, Avrupa'da puanını 6'ya çıkartarak iddiasını sürdürdü.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Bununla beraber Trabzonspor, ligde ise Beşiktaş'ı yenerek zirveden kopmamak istiyor.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Bakesetas, Monaco karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Sahada iyi organize olduk. Kalitemizi ortaya koyduk.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

4-0'lık farklı bir galibiyet aldık.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımız adını güzel bir galibiyet aldık.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

İyi performans ortaya koyarak bunun üzerine inşa edebileceğimiz performans sergiledik" dedi.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Derbilerin her zaman önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Bakasetas, "Her zaman özel maçlardır. Taraftarlar için, kulüp için, teknik ekip ve oyuncular için her zaman önemlidir ama bir final maçı oynamayacağız.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız.

Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri! "Final maçı oynamayacağız"

Kaliteli oyuncuları var. Biz de kendi oyunumuzu sergileyip, her zaman olduğu gibi bu haftada da sahaya kazanmak için 3 puan için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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