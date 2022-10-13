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Uğurcan Çakır Monaco galibiyeti sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu mağlup etti. Mücadele sonrası Fırtına'da kaptan Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, "Sezona çok iyi başlamıştım ancak sonrasında ciddi bir sakatlık geçirdim ve düşüş yaşadım. Şu an %100'üme yaklaştığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 00:37
Uğurcan Çakır Monaco galibiyeti sonrası konuştu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco'yu 4-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Karadeniz ekibinde kaptan Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Çakır açıklamalarında, "Sezona çok iyi başlamıştım ancak sonrasında ciddi bir sakatlık geçirdim ve düşüş yaşadım. Şu an %100'üme yaklaştığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

"Deplasmanda Monaco'ya karşı iyi başlamamıştık ama 10 kişi kaldıktan sonra oyunumuz bozuldu. Bu maç, 3-1'in telafisi oldu. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum."

"Sezona çok iyi başlamıştım ancak sonrasında ciddi bir sakatlık geçirdim ve düşüş yaşadım. Şu an %100'üme yaklaştığımı düşünüyorum."

"Beşiktaş maçı çok zor olacak ancak biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Beşiktaş maçında da %100'ümüzü verip galip gelmek istiyoruz. Biz de bu takımın taraftarıyız. Trabzonspor taraftarı böyle devam ettiği sürece kolay kolay mağlup olmayız. Teşekkür ediyorum."

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