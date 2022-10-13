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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Monaco galibiyeti sonrası konuştu!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor evinde Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bugün herkes kazandı, süper. Türk futbolu adına, ülke futbolu adına. Tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 00:28 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 00:37
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Monaco galibiyeti sonrası konuştu!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor sahasında Monaco'yu farklı mağlup etti. Bordo mavililer, Fransız ekibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Abdullah Avcı: Bugün herkes kazandı, süper. Türk futbolu adına, ülke futbolu adına. Tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Trabzonspor, Trabzon için, taraftar için, birbiri için oynadığı zaman işler çok farklı oluyor. Futbol, konsol oyununa benzemiyor. Tekrarlar yapmamız gerek. Oyuncularımızın geri dönmesi ve antrenmanlarımızla Kasım ayında ritmimizi, tempomuzu ve kalitemizi yakalayacağız." dedi.

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"BEKLENTİLERİ YERİNE GETİRDİ"

Hüseyin Türkmen'in hakkında konuşan Avcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hüseyin Türkmen uzun süredir aramızda değildi. Bugün beklentileri yerine getirdi. Larsen'in sakatlık riski olduğu için bugün oynatmadık. Önemli bir lig maçına çıkacağız. Artık burayı kapattık ve tamamen oraya odakladık. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum bugün için. Bir geçiş dönemindeyiz. Dorukhan, Visca, Peres yoklar aramızda." ifadelerini kullandı.

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