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TRABZONSPOR - MONACO MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Monaco'yu kendi evinde ağırlayacal. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek müsabaka öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? İşte TS UEFA Avrupa Ligi maçı tüm detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:30
TRABZONSPOR - MONACO MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kazanarak çıkışa geçmek isteyen bordo mavililer, kendi evinde Monaco'yu ağırlayacak. Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'un maçı öncesinde araştırılan Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Trabzonspor - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın

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TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de KAYDET VE DEVAM ETExxen'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, DJANINY, TREZEGUET, UMUT

MONACO

NÜBEL, VANDERSON, DİSASİ, BADİASHİLE, CAİO, FOFANA, CAMARA, DİATTA, GOLOVİN, EMBOLO, BEN YEDDER

ASpor CANLI YAYIN

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