TRABZONSPOR - MONACO MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kazanarak çıkışa geçmek isteyen bordo mavililer, kendi evinde Monaco'yu ağırlayacak. Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'un maçı öncesinde araştırılan Trabzonspor - Monaco maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik.
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TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de KAYDET VE DEVAM ETExxen'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR
UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, DJANINY, TREZEGUET, UMUT
MONACO
NÜBEL, VANDERSON, DİSASİ, BADİASHİLE, CAİO, FOFANA, CAMARA, DİATTA, GOLOVİN, EMBOLO, BEN YEDDER