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Trabzonspor - Monaco | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor evinde Monaco ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Fırtına zorlu mücadeleyi kazanarak grupta çıkışa geçmek istiyor. Trabzonspor - Monaco maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:30
Trabzonspor - Monaco | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor evinde Monaco ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor.

Trabzonspor Monaco karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Fırtına maçı kazanarak grupta çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor - Monaco maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Djaniny, Umut Bozok


MONACO: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, CAio, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder


TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

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