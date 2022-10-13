Trabzonspor - Monaco | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor evinde Monaco ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor.

Trabzonspor Monaco karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Fırtına maçı kazanarak grupta çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor - Monaco maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Djaniny, Umut Bozok



MONACO: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, CAio, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder



TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.