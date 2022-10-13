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TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Son dakika Trabzonspor Monaco maçı haberleri: UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçında Trabzonspor sahasında Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrılan Trabzonspor'da gözler Monaco maçına çevrildi. Karadeniz devi, bu gece Fransız ekibini konuk edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Deplasmandaki maçtan 3-1'lik yenilgiyle dönen Fırtına, bu kez rakibini yenip, ilk 2 hedefi doğrultusunda yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Akyazı'da saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Fırtına'nın grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 yenilgisi var.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

TAKIMDA 5 EKSİK

Karadeniz devinde Monaco maçı öncesi 5 eksik var. Kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

TARAFTAR HEP BİRLİKTE

Son haftalarda Akyazı Stadı'nın tribünlerini doldurmayan taraftarlar bugün organize şekilde hareket edecek. Stadyumda bulunan taraftarlar, maçın başından itibaren takıma destek verip, Monaco'yu baskı altına alacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

145. SINAVINA ÇIKIYOR

H Grubu dördüncü maçında Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 145. maçına çıkacak. Geride kalan periyotta 51 galibiyet, 37 beraberlik, 56 yenilgi aldı. 183 gol attı ve 201 gol yedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

VAZGEÇİLMEZ EREN

Eren Elmalı, bu sezon Abdullah Avcı'nın bankosu oldu. 22 yaşındaki sol bek, toplam 17 resmi maçına çıktı... 15 kez bordo-mavili formayı terleten 1.80 boyundaki savunmacı, 2 defa da Milli Takım'da oynadı. Eren bugün de sol bekte.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

AKYAZI KALESİ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda bugün Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa olmak üzere 390 gündür yenilmiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Karadeniz devi sahasındaki en son yenilgisini Konferans Ligi'nde İtalya ekibi Roma karşısında 2-1'lik sonuçla almıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Bordo-mavililer söz konusu dönemden sonra ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik alırken, Avrupa'da oynadığı iki maçta ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

UEFA'DA DENGE VAR

Bordo-mavililer, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 91. maçına çıkacak. Fırtına, bugüne dek oynadığı 90 maçın 34'ünü kazandı. 22 maçta berabere kalan Fırtına, 34 maçta yenildi. Fileleri 121 kez havalandırırken, kalesinde 126 gol gördü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

DEVLERİ YIKMIŞTI

Fırtına, Avrupa'nın devlerini dize getirmişti. 1976- 77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84 ile 2011'de İtalya'nın İnter, 1990-91'de İspanya'nın Barcelona ve 1994-95'te İngiltere'nin Aston Villa takımını Trabzon'da 1-0 ile geçmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

EN FARKLI GALİBİYET

Karadeniz devi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Fırtına, 2007-08 sezonunda İntertoto'da rakibini 6-0 mağlup etmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

ZİRVE MANDIRALI'DA

Trabzonspor'un Avrupa'da tarihinde en fazla gol atan oyuncusu Hami Mandıralı. Fırtına'nın unutulmaz golcüsü, Avrupa'da toplam 23 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

TRABZONSPOR MONACO İLK 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, DJANINY, TREZEGUET, UMUT

MONACO: NÜBEL, VANDERSON, DİSASİ, BADİASHİLE, CAİO, FOFANA, CAMARA, DİATTA, GOLOVİN, EMBOLO, BEN YEDDER

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