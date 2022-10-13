TRABZONSPOR HABERLERİ: Diriliş zamanı! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrılan Trabzonspor'da gözler Monaco maçına çevrildi. Karadeniz devi, bu gece Fransız ekibini konuk edecek.
Deplasmandaki maçtan 3-1'lik yenilgiyle dönen Fırtına, bu kez rakibini yenip, ilk 2 hedefi doğrultusunda yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.
Akyazı'da saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Fırtına'nın grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 yenilgisi var.
TAKIMDA 5 EKSİK
Karadeniz devinde Monaco maçı öncesi 5 eksik var. Kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.
TARAFTAR HEP BİRLİKTE
Son haftalarda Akyazı Stadı'nın tribünlerini doldurmayan taraftarlar bugün organize şekilde hareket edecek. Stadyumda bulunan taraftarlar, maçın başından itibaren takıma destek verip, Monaco'yu baskı altına alacak.
145. SINAVINA ÇIKIYOR
H Grubu dördüncü maçında Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 145. maçına çıkacak. Geride kalan periyotta 51 galibiyet, 37 beraberlik, 56 yenilgi aldı. 183 gol attı ve 201 gol yedi.
VAZGEÇİLMEZ EREN
Eren Elmalı, bu sezon Abdullah Avcı'nın bankosu oldu. 22 yaşındaki sol bek, toplam 17 resmi maçına çıktı... 15 kez bordo-mavili formayı terleten 1.80 boyundaki savunmacı, 2 defa da Milli Takım'da oynadı. Eren bugün de sol bekte.
AKYAZI KALESİ
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda bugün Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa olmak üzere 390 gündür yenilmiyor.
Karadeniz devi sahasındaki en son yenilgisini Konferans Ligi'nde İtalya ekibi Roma karşısında 2-1'lik sonuçla almıştı.
Bordo-mavililer söz konusu dönemden sonra ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik alırken, Avrupa'da oynadığı iki maçta ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
UEFA'DA DENGE VAR
Bordo-mavililer, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 91. maçına çıkacak. Fırtına, bugüne dek oynadığı 90 maçın 34'ünü kazandı. 22 maçta berabere kalan Fırtına, 34 maçta yenildi. Fileleri 121 kez havalandırırken, kalesinde 126 gol gördü.
DEVLERİ YIKMIŞTI
Fırtına, Avrupa'nın devlerini dize getirmişti. 1976- 77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84 ile 2011'de İtalya'nın İnter, 1990-91'de İspanya'nın Barcelona ve 1994-95'te İngiltere'nin Aston Villa takımını Trabzon'da 1-0 ile geçmişti.
EN FARKLI GALİBİYET
Karadeniz devi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Fırtına, 2007-08 sezonunda İntertoto'da rakibini 6-0 mağlup etmişti.
ZİRVE MANDIRALI'DA
Trabzonspor'un Avrupa'da tarihinde en fazla gol atan oyuncusu Hami Mandıralı. Fırtına'nın unutulmaz golcüsü, Avrupa'da toplam 23 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
TRABZONSPOR MONACO İLK 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, DJANINY, TREZEGUET, UMUT
MONACO: NÜBEL, VANDERSON, DİSASİ, BADİASHİLE, CAİO, FOFANA, CAMARA, DİATTA, GOLOVİN, EMBOLO, BEN YEDDER