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Sahne Umut Bozok'un

Monaco’da kırmızı kart gören Maxi Gomez’in yerine bugün ileri uçta 26 yaşındaki santrfor görev yapacak. Umut, bu sezon çıktığı 6 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Sahne Umut Bozok'un
Teknik direktör Abdullah Avcı, bugün kadroda değişiklikler yapacak. Monaco'daki maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez'in yerine Umut Bozok 11'de olacak. Sağ kanatta ise Djaniny'nin başlaması bekleniyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın sağ kenardaki performansından memnun olmayan Avcı, Djaniny'yi burada kullanmayı düşünüyor. Orta sahada Hamsik-Gbamin-Bakasetas üçlüsünün görev yapması bekleniyor. Sol kanatta Trezeguet'nin yeri garanti. Savunmada alternatifi olmayan bekler Eren Elmalı ve Larsen yine 11'de olacak. Stoperde ise Bartra'nın yanında Denswil'in forma giymesi yüksek ihtimal. Abdullah Avcı, Siopis'i kulübeye çekecek.
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