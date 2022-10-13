Haberler Trabzonspor Marc Bartra: Taraftara teşekkürler!

Marc Bartra: Taraftara teşekkürler!

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Monaco'yu 4-0'la geçen Trabzonspor'da, Marc Bartra açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 01:08
Marc Bartra: Taraftara teşekkürler!

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Monaco'yu 4-0'la geçen Trabzonspor'da, Marc Bartra açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"En önemli maçınız bir sonraki maçınızdır. Beşiktaş maçı da bizim için zor bir maç olacak. Çok vaktimiz yok. Hemen dinlenip iyi bir şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım."

"Taraftarlara teşekkürler. Onlarla birlikte çok iyi bir potansiyelimiz var. Onlarla birlikte her şeyi başarabiliriz. "

"Bazen skor tabelasında öne geçtiğinizde, bir çok şey değişebiliyor. Maça çok iyi başladık. Her zaman hocamızı dinleyip analiz yapıyoruz. Bazen iyi bazen kötü günleriniz olabiliyor. Bu günlerde bile en önemli olan şey öğrenebilmek."

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