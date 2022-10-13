Abdullah Avcı: Gruptan çıkarız

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Umut Bozok, Monaco maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Avcı, "Bizim gruptan herkes çıkabilir, herkes dışarda kalabilir. Monaco'yu yenmek istiyoruz. Taraftarımızın vereceği destekle rakibi baskı altına almak istiyoruz. Çünkü taraftarımızla geçen sene bir çok şeyi gerçekleştirdik. Bize pozitif desteklerinin olacağını inancım fazla. Grubun önemli maçlarından bir tanesini kendi taraftarımız önünde kazanarak avantaj sağlamak istiyoruz. Bütün konsantrasyonumuz bunun üzerine. Hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Umarım karşılığını alırız'' ifadelerini kullandı. Avcı, şöyle devam etti: ''Taraftar, geçen sene çıtayı çok büyük yere koydu. Bize çok destek oldular. Bizimle beraber her şeyi yaptılar. Şampiyonluğu birlikte kazandık. Bugün sokağa çıktığımda, dolaştığımda olumlu şekilde tepkisini alıyorum. Kutlamaları ile dünyaya örnek oldular. Monaco'da maç 3-0 oldu, hâlâ bize destek verdiler. Bu çok güzeldi. Ben de onlara teşekkür ettim. Eskisi gibi veya diğer kulüpler gibi davranmanın bir durumu olmaması gerekiyor. Performansı arttırmıyor. Biz onları çok seviyoruz. Biz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen inişler çıkışlar olacak ama buna saygı göstereceklerini düşünüyorum zaten.''

ÖZ ELEŞTİRİ BİZİM İŞİMİZ

Avcı: "Hayat ve futbolda bir birine benzer. Her zaman olumlu gitmiyor. Bu gidişatta süreçle ilgili neler yapabileceğimizin çözümünü arıyoruz. Öz eleştiri yapıyoruz. Daha iyisini bulmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle takımda olumlu hava var. Monaco maçı da bir fırsat. Kendi taraftarımız önünde net şekilde iştahımızı, arzumuzu, hırsımızı, konsantrasyonumuzu göstermemiz gerekiyor."