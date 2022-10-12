Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Monaco maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor evinde Monaco ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve milli futbolcu Umut Bozok açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: "Geçen sezon birçok başarıyı taraftarımızla birlikte gerçekleştirdik. Onların pozitif destekleriyle rakibi baskı altına alıp, maçı kazanmak ve avantaj sağlamak istiyoruz.

"1 KİŞİ OYNAMAK FİZELSEL OLARAK YORDU"

"Monaco'yla orada bir maç oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. Oyunun 85 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik oynamak bizi zihinsel ve fiziksel olarak yordu. O maçı anlatmıştım. Oyun 11'e 11 başlayacak."

"RAKİP KALİTELİ BİR TAKIM"

"Özellikle 3 maç oynadık Avrupa Ligi'nde, kırmızı kartlar oldu. 2'si rakibe, 1'i bize oldu. Burada daha dikkatli olmak lazım. Rakibimizin çıkışı devam ediyor. Bu liglerin standart ve kaliteli bir takımı."

"Şuan iyi bir hava var, önümüzde büyük bir fırsat. Taraftarımızın önünde oynayacağız, onların desteklerine ihtiyacımız var. Kadroda bir sürpriz olacağını düşünmüyorum, bir test yapacağız. Maxi'nin cezası var."

"YUSUF İLE UMUT OYNAYACAK"

Monaco maçında Yusuf ve Umut oynayacak. Fransa takımlarını onlara bırakıyoruz. Oyunda bazı aksaklıklar var, bu aksaklıkları çözmeye çalışacağız. Monaco maçı hem özgüven olarak hem de oyunu oturtmamız için önemli bir test. Futbolda bazı olağan şeyleri, olağanüstü yapmaya çalışıyoruz. Duran topları bile istediğimiz şekilde basit kullanamadık. Geçen seneden bu yana büyük bir kadro değişimi yaşadık. Milli takım oyuncularımız var, defans hattının bir standardı var. Abdullah Avcı: Umut'un samimi görüşleri için teşekkür ediyorum. Yunus Emre Sel ''oynatmıyorsunuz'' diyemiyor, ''gol kralı diyor, atıyorsun'' diyor.

"BEŞİKTAŞ'LA FİNAL MAÇI OYNAYACAĞIZ"

Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi hakkında konuştu. Avcı, "Önümüzde Monaco maçı varken, ondan sonraki maçı düşünmüyoruz. Beşiktaş'la bir final maçı oynamayacağız, normal bir lig müsabakası oynayacağız. Rotasyonla alakalı bir plan yapmadık."

"TARAFTARIMIZ DÜNYADA KONUŞULDU"

Kasımpaşa maçından sonra da söyledim, taraftarımız çıtayı çok başka bir yere koydular. Bize geçen sezon çok büyük bir destek oldular, dünyada konuşuldular. Eleştiri yapabilirler, ben de yapıyorum ama taraftarımız rakibimize baskı yapacak, bize destek olacaklar. Taraftarımıza bir sitem değil, rica için Kasımpaşa maçından sonra konuştum. Diğer kulüpler gibi davranmanın hiç anlamı yok. Ben sokakta yürüyemiyorum desteklerinden dolayı.

"MONACO MAÇINI ODAKLANDIK"

Beşiktaş maçının 'B' sini bile telaffuz etmedik. Monaco maçına odaklanmış durumdayız. Bu maçı sadece kazanmak istiyoruz, evimizde oynayacağımız maçları kazanırsak gruptan çıkacağımızı düşünüyorum.

UMUT BOZOK: MONACO'NUN ÖZGÜVENİ YÜKSEK AMA...

Zorlu maç öncesi konuşan Umut Bozok, "Monaco'da 10 kişi çok iyi mücadele ettik. Fransa Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Özgüvenleri yüksek. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Hedefimiz maçları kazanmak ve gruptan çıkmak için büyük avantaj almak." dedi. Geçtiğimiz sezon ödül verilmemesi hakkında konuşan Umut Bozok, "Geçen sezon gol kralı oldum, en azından bir ödül olabilirdi. Benim için bir hatıra olabilirdi." dedi.

Transferi hakkında konuşan Umut Bozok, "Aslında hiç Türkiye'ye gelmek istemiyordum ama Kasımpaşa beni ikna etti ve getirdi. Trabzonspor açısından bakarsak, Avrupa'da oynamanın hiç bir farkı yok. Şampiyon bir takıma geldim." ifadelerini kullandı.