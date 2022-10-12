Avrupa sancısı

Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turu ve Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puan yitirdi. Fırtına, söz konusu 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplarken, 10 puan kaybetti.

TÜM KAYIPLAR BU PERİYOTTA

Trabzonspor, ligde 9 hafta sonunda 17 puan toplarken, tüm kayıplarını Avrupa maçları sonrasında yaşadı. Ligin ilk 9 haftasında 27 puan dağıtılırken, Fırtına Avrupa maçları sonrası 10 puan kaybederek zirve yolunda avantaj sağlayamadı.

KEHLET DÜDÜK ÇALACAK

Karadeniz devinin, Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa temsilcisi Monaco ile yarın evinde yapacağı maçta ise Danimarka'dan hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.

BİLETLERDE İNDİRİM YAPILDI

Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Akyazı'da oynanacak Trabzon-Monaco maçı biletleri satışa sunuldu. Yönetim, bilet fiyatlarında indirime gitti. Kızılyıldız sınavında en düşük bilet 250 TL'ydi. Fiyatlar şu şekilde: VIP Platinum: 1.250 TL, Gold: 1.000 TL, Silver: 750 TL, Batı: 250 TL, Doğu: 200 TL.

ZORLU PERİYOT DEVAM EDİYOR

Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere geride bıraktığı 15 karşılaşmanın ardından ekim ayında toplam 4 maça daha çıkacak. Ligde Beşiktaş ve Sivasspor ile karşılaşacak. Avrupa'da ise yarın Monaco ile oynayacak. Ekimdeki son sınavı Kızılyıldız deplasmanı.

35 GÜNDE 7 MAÇ

Karadenizdevi, kasımdaki Dünya Kupası'na kadar 35 günlük periyotta 7 karşılaşma oynayacak... Hedefini ligde zirve olarak belirleyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde de mutlaka gruptan çıkmak istiyor.

BU DÖNEM YAPAMADI

2020-21'in 9. haftasında Trabzon'da işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplamıştı. Ardından 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Fırtına, 2021-22'nin ilk 7 haftasında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sonrasında ise 15. haftaya kadar puan kaybetmedi. Bu sezon ise aynı seri elde edilemedi.