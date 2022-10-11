Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Durağanlık eğer postmodern bir sanatsa, bu oyunu bir sanat olarak tasvir edebiliriz. Hepsi bu. Derinlik, tempo, dinamizm Trabzonspor'un ilanını henüz vermediği diğer kayıpları. Bulanların güzel futbol namına…

İkinci yarıda Siopis yerine Djaniny hamlesiyle Trabzonspor hücumda biraz daha kalabalık olursam belki rakibi hataya zorlarım diye düşündü.