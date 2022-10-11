Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

DURAĞAN BİR MAÇ - YUNUS EMRE SEL Maçın ilk yarısı 2 dakika oynansa herkes razı olurdu. Karşılıklı hiçbir şey izledik zira. Ligin oyun olarak istikrarsız iki takımının mücadelesinden umulan tam da buydu.
Durağanlık eğer postmodern bir sanatsa, bu oyunu bir sanat olarak tasvir edebiliriz. Hepsi bu. Derinlik, tempo, dinamizm Trabzonspor'un ilanını henüz vermediği diğer kayıpları. Bulanların güzel futbol namına…
İkinci yarıda Siopis yerine Djaniny hamlesiyle Trabzonspor hücumda biraz daha kalabalık olursam belki rakibi hataya zorlarım diye düşündü.
Fakat bu da bir çözüm olmaktan uzaktı. Dakikalar 60'ı gösterirken takım oyununu dengeye oturtma enstitüsü müdürü Hamsik'in oyundan çıkışı bazı soru işaretleri oluşturdu.
Gbamin bu noktada takıma çift yönlü bir dinamizm kattı.