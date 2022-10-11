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Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 0-0'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 08:58 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 09:00
Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

DURAĞAN BİR MAÇ - YUNUS EMRE SEL Maçın ilk yarısı 2 dakika oynansa herkes razı olurdu. Karşılıklı hiçbir şey izledik zira. Ligin oyun olarak istikrarsız iki takımının mücadelesinden umulan tam da buydu.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Durağanlık eğer postmodern bir sanatsa, bu oyunu bir sanat olarak tasvir edebiliriz. Hepsi bu. Derinlik, tempo, dinamizm Trabzonspor'un ilanını henüz vermediği diğer kayıpları. Bulanların güzel futbol namına…

İkinci yarıda Siopis yerine Djaniny hamlesiyle Trabzonspor hücumda biraz daha kalabalık olursam belki rakibi hataya zorlarım diye düşündü.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Fakat bu da bir çözüm olmaktan uzaktı. Dakikalar 60'ı gösterirken takım oyununu dengeye oturtma enstitüsü müdürü Hamsik'in oyundan çıkışı bazı soru işaretleri oluşturdu.
Gbamin bu noktada takıma çift yönlü bir dinamizm kattı.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kiralık bir oyuncu olmasa, Trabzonspor'un yeni orta saha kurgusu onun etrafında şekillenmeli diyebilirdim. Oyunun son 10 dakikası ihtiyacı olan dinamizmin kırıntılarını sergileyen Trabzonspor'un rakibi nasıl boğduğu dikkat çekiciydi.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu tempoyu neden daha diri iken sağlamadığı ise ayrı bir mesele.
Bir bütün olarak formsuz olan Trabzonspor, bir bütün olarak özeleştiri yapmalı.
Gerçek bir özeleştiri, yani sahada karşılığı görülen özeleştirilerden.
Yense liderliğe uzanacağı bir maçta 11 tercihleriyle ve değişiklikleriyle başlamalı bu özeleştiri.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

BİRLİKTELİK - REHA KAPSAL Geçtiğimiz hafta içinde Monaco deplasmanında hem fiziksel hem de zihinsel açıdan yıpranan bordo-mavililer, bu maçı alarak moral ve motivasyonlarını yükseltmek düşüncelerindeydiler.
Yalnız bunu teoride bırakıp, pratiğe dökemediler.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Çok ağır, yavaş, geriye oynanan, üretkenlikten ve organizasyon eksikliğinden hiç bir hücum kombinasyonunu doğru yapamadılar. Mühim olan baskılı oynamak değil, bu oyuna akıl koymak fark yaratır.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Sahada ne göze hoş gelen ne de dengeli bir oyun vardı. Kimin nerede baskı yapacağı, set hücumuna nasıl yerleşeceği, hiçbir fikri olmayan, içgüdüsel ve en kötüsü de kafasına göre bireysel becerileriyle aksiyon yapmaya çalışan ama bunu da nerede ve ne zaman yapacağını bilmeyen çok kötü bir saha görüntüsü vardı bordo-mavili futbolcuların ve takımın.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Özellikle büyük beklentilerin olduğu Yusuf Yazıcı'nın hücumda sağ çizgide oynamayacağı gibi fiziksel olarak da hiç hazır olmadığını gördük. Abdülkadir Ömür'ün de bir an önce takıma kazandırılması gerekiyor.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Sezon başından beri ne Avrupa Kupaları'nda ne de ligde, ne hücumda ne de savunma oyun mekaniğini bir türlü oturtamadı Abdullah Avcı.
Bordo-mavili oyuncuların ne saha içindeki rolleri, ne görev tanımları belli olmadığından, bu saha içindeki savruk görüntü de kaçınılmaz oldu.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Geçen seneki yüksek tempo, sert mücadele, maçı son ana kadar bırakmayan, isteyen, yüksek enerjiyle oynayan Trabzonspor'un yerine; bu sezon taktik disipline bağlı kalmayan, takım bütünlüğünden kopan, oyunu stabil sürdüren bir takım izliyoruz.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı, diğer birçok konuyu da yeniden düzeltebilir.
Ama önceliği şu anda görünen ve özellikle odaklanması gereken nokta; hem saha içindeki hem de hedef birlikteliğini acilen sağlaması olmalı.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

KAÇAK DÖVÜŞÜYORLAR - ERMAN TOROĞLU Bu yazıyı yazmaya 88. dakikada başladım… Öyle bir yazı ki zorlana zorlana yazdık.
Çünkü maçta hiçbir şey yok.
Trabzonspor sahasında oynuyor, öyle ağır oynuyor ki Kasımpaşa kapanıyor yapılan ataklar sabun köpüğü gibi eriyor.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kasımpaşa hücuma çabuk çıkmaya çalışıyor ama vakit geçtikçe yoruldular.
Abdullah Avcı ne kadar kozu varsa hepsini oynadı ama bence Hamsik'i çıkarmakla hata yaptı.
Çünkü bu maçtaki kilidi çözecek adam oydu.

***

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Sonlara doğru Trabzonspor baskı yapar gözüktü ama cepheden yapılan ortalar hiç tesirli olmadı.
Bir iki kere aut çizgisine indiler, oradan top çevirdiler onlar tehlikeli oldu.
Ama çok da değildi.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonspor maalesef bu sezon iyi futbol oynamıyor. O gitti, bu gitti, yorgunluk diyorlar ama hepsi hikaye… Tempolu futbol oynamıyorlar, ağır kalınca da rakibin işine geliyor.

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonsporlu futbolcularda bu sezon şunu görüyorum; can-ı gönülden oynamıyorlar.
Sahada kavga etmiyorlar. Bazı futbolcular kaçak dövüşüyorlar.
Bunları da toparlayacak adam Abdullah Avcı…

Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonspor iyi oynamıyor diyoruz ama bu maçı alsalar lider olacaklardı. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye'deki futbolun kalitesini.
Hüseyin Göçek hiç zorlanmadan bir maç yönetti. Verdiği kararlarda genelde doğruydu.
Tek hatası oyunun içine fazlasıyla girdi. Nitekim topla da çarpıştı.

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