Haberler Trabzonspor Şampiyonluk sendromu

Şampiyonluk sendromu

Geçtiğimiz sezon 9. haftada liderlik koltuğuna oturan ve şampiyon olan Fırtına, Kasımpaşa’yı mağlup etseydi yine zirveye çıkacaktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Şampiyonluk sendromu

Trabzonspor dün Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Taraftarı önünde 1 puan alan Karadeniz devi, büyük bir fırsat kaçırmış oldu. Geçen sezon ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenip zirveye yükselen Fırtına, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmamış ve şampiyon olmayı başarmıştı. Bordomavililer, 9. haftada yine liderlik şansı yakalamıştı. Adana Demirspor ve Konyaspor'un puan kaybetmesi, Galatasaray'ın da haftayı bay geçmesi Karadeniz ekibine zirve fırsatı doğurdu. Ayrıca yine dün oynanan maçta da Başakşehir, Sivasspor'a mağlup oldu.

ÖNCE MONACO, ARDINDAN DA BEŞİKTAŞ

Her şey Trabzonspor lehineydi. Karadeniz devi, Kasımpaşa karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde geçtiğimiz sezonki gibi yine 9. haftada liderlik koltuğunun sahibi olacaktı. Ama tarih tekerrür etmedi. Paşa karşısında birçok net pozisyon bulan ama kaleci Ertuğrul'u geçemeyen Karadeniz devi, hem liderlik hem de moral kazanma fırsatını kaçırmış oldu. Bordomavili takım perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu mücadelesinde Monaco'yu ağırlayacak. İlk maçta Fransız ekibine 3-1 yenilmişti. Ardından Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

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