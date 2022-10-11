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Marek Hamsik 90’ı bulamadı

Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Kasımpaşa maçında da 90 dakika sahada kalmadı. Sezon başından bu yana lig ve Avrupa dahil 8 resmi maçta görev yapan, bunların 5'inde maça ilk 11'de başlayan Hamsik, dün akşam da 60 dakika forma giyebildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Marek Hamsik 90’ı bulamadı
Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Kasımpaşa maçında da 90 dakika sahada kalmadı. Sezon başından bu yana lig ve Avrupa dahil 8 resmi maçta görev yapan, bunların 5'inde maça ilk 11'de başlayan Hamsik, dün akşam da 60 dakika forma giyebildi. Orta sahada etkili bir performans ortaya koyamayan Slovak oyuncu yerini Jean- Philippe Gbamin'e bıraktı.
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