Marek Hamsik 90’ı bulamadı

Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Kasımpaşa maçında da 90 dakika sahada kalmadı. Sezon başından bu yana lig ve Avrupa dahil 8 resmi maçta görev yapan, bunların 5'inde maça ilk 11'de başlayan Hamsik, dün akşam da 60 dakika forma giyebildi.
Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Kasımpaşa maçında da 90 dakika sahada kalmadı. Sezon başından bu yana lig ve Avrupa dahil 8 resmi maçta görev yapan, bunların 5'inde maça ilk 11'de başlayan Hamsik, dün akşam da 60 dakika forma giyebildi. Orta sahada etkili bir performans ortaya koyamayan Slovak oyuncu yerini Jean- Philippe Gbamin'e bıraktı.