Kazanmak isterdik

Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken teknik direktör Abdullah Avcı, "Yorgunluğa rağmen iyi bir futbol ortaya koyduk ama sonuca gidemedik" dedi. Üst üste maçlar oynadıklarını kaydeden Avcı, "Bu sezon 15. resmi müsabakaya çıktık ve hafta sonu devam ediyor. Ön 3 taraf tamamen değişti, stoperlerim ve sağ bek değişti. 11 oyuncunun 7'si değişti. Sahamızda kazanarak devam etmek isterdik ama olmadı. Karşımızda ligin iyi takımlarından biri varrı. 8 maçın 4'ünü kazanmış bir takım" dedi.

RÖVANŞI ALACAĞIZ

Monaco'dan döndükten sonra bir taktik idman yapabildiklerini kaydeden bordo-mavili çalıştırıcı, "Rakibe kendi evimizde daha konsantre, daha iştahlı oynamak istiyoruz. Sabır bizim için önemli... Kasımpaşa karşısında çok coşkulu oynamadık belki ama pozisyonlar bulduk. Ancak Ertuğrul da iyi günündeydi. Biz de son vuruşları yapamadık. Bu sonuçtan üzgünüz tabii ki" diye konuştu. Yeniden Avrupa maçına konsantre olacaklarını kaydeden Avcı, rövanşı alacaklarını söyledi

EVİNDE 2. KEZ PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, bu sezon sahasında ikincikez puan kaybı yaşadı. Trabzon'da namağlup olan Fırtına, 4. haftada oynanan Galatasaray derbisinde 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon evinde yenilgi yüzü görmezken, 7 beraberlik almıştı.

4 MAÇTA PUAN YİTİRDİ

Süper Lige şampiyon olarak giren Trabzonspor, bu sezon ilk 9 haftanın 4 maçında puan kaybetmekten kurtulamadı. Antalya ve Adana Demirspor'a yenilen Karadeniz ekimi, Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. 9 haftada 10 puan kaybetti.

DUVARI AŞAMADI

Süper Lig'in ilk 8 haftasında maçların son 15 dakikalık bölümünde en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa (5); aynı zaman diliminde Alanya'dan (6) sonra en fazla gol atan Trabzonspor'du (5). Ancak Trabzonspor gol bulamazken çok gol yiyen Kasımpaşa ise kalesini kapatmayı başardı.