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Bakasetas bu kez durdu

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçında fileleri sarsan Bakasetas dün rekor için sahaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Bakasetas bu kez durdu

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçında fileleri sarsan Bakasetas dün rekor için sahaya çıktı. Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarını boş geçmeyerek seri yakalayan Yunan maestro, dün de sahne alsaydı kariyerinde ilk kez 4'te 4 yapacaktı. Birçok denemede bulunsa da dün topu ağlara gönderemedi.

BU KEZ SAHNE ALAMADI

Bakasetas, Alanya formasıyla Kasımpaşa'ya 2 gol atarken, Trabzon formasıyla 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında 1'er kez filelerini sarsarak toplam 4 gol kaydetti. Ancak dün sessiz kaldı.

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