7 hafta sonra kaleyi kapattı

Bu sezon savunmasında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında puan kaybederken, 5 resmi maç sonrasında kalesinde gol görmedi. Son 5 resmi maçta 10 gol yiyen Uğurcan Çakır da ligde 7 hafta sonrasında kalesini kapattı.
Bu sezon savunmasında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında puan kaybederken, 5 resmi maç sonrasında kalesinde gol görmedi. Son 5 resmi maçta 10 gol yiyen Uğurcan Çakır da ligde 7 hafta sonrasında kalesini kapattı. 26 yaşındaki milli eldiven, en son 12 Ağustos'ta 2. haftada Trabzon'da 1-0 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında kalesinde gol görmemişti. Geçtiğimiz sezon 11 maçta kalesini gole kapatan genç kaleci, Kasımpaşa karşısında güven veren bir oyun ortaya koydu. Uğurcan, ikinci yarıda 58'de yaşanan bir pozisyonda savunma arkasına sarkan Fall'ı durdurmak için kalesini terk edip orta saha kadar geldi ve tehlikeyi önledi. Başarılı file bekçisinin bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.