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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 9. haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:45
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"15. resmi müsabakaya çıkacağız ve hafta sonu devam ediyor. Ön 3 taraf tamamen değişti, stoperlerim ve sağ bek değişti. 11 oyuncunun 7'si değişti. Ben sürecin iyi geçtiğini düşünüyorum. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Karşımızda ligin iyi takımlarından biri var.

8 maçın 4'ünü kazanmış bir takım. Kasımpaşa'da oyuncular değişiyor ama iyi oyuncular buluyor.

Biz Monaco'dan geldik, 1 kere taktik idman yapabildik. Rakibe kendi evimizde daha konsantre, daha iştahlı oynamak istiyoruz. 3 tane çözüm noktalarıyla ilgili çalıştık. Sabır bizim için önemli.

Bugün ligin ne başlangıcı, ne sonucu. Biz neleri geliştiriyoruz, ona bakmak lazım. 15. resmi maça çıkacağız. Ağustos ile eylül ayında 8-9 oyuncu katıldı aramıza, değişimler oldu. 11'in 7'si değişti. Net 3 tane 11 oyuncum sakatlandı. Bunlar mazeret değil."

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