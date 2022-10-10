Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"15. resmi müsabakaya çıkacağız ve hafta sonu devam ediyor. Ön 3 taraf tamamen değişti, stoperlerim ve sağ bek değişti. 11 oyuncunun 7'si değişti. Ben sürecin iyi geçtiğini düşünüyorum. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Karşımızda ligin iyi takımlarından biri var.

8 maçın 4'ünü kazanmış bir takım. Kasımpaşa'da oyuncular değişiyor ama iyi oyuncular buluyor.

Biz Monaco'dan geldik, 1 kere taktik idman yapabildik. Rakibe kendi evimizde daha konsantre, daha iştahlı oynamak istiyoruz. 3 tane çözüm noktalarıyla ilgili çalıştık. Sabır bizim için önemli.



Bugün ligin ne başlangıcı, ne sonucu. Biz neleri geliştiriyoruz, ona bakmak lazım. 15. resmi maça çıkacağız. Ağustos ile eylül ayında 8-9 oyuncu katıldı aramıza, değişimler oldu. 11'in 7'si değişti. Net 3 tane 11 oyuncum sakatlandı. Bunlar mazeret değil."