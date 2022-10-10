Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın

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Temsilcimiz Trabzonspor, Monaco'yu konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Trabzonspor, kazanmak çıkışa geçmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.