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Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'yu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Trabzonspor, 3. hafta oynanan müsabakada rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:30
Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın

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Temsilcimiz Trabzonspor, Monaco'yu konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Trabzonspor, kazanmak çıkışa geçmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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