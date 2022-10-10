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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı izle CANLI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, Akyazı'da Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Trabzonspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek moral depolamak istiyor. İstanbul ekibi ise son haftalardaki yükselişini sürdürmenin peşinde. Trabzonspor - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:55 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 20:00
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı izle CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...


TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Gomez

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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