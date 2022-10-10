Trabzonspor - Kasımpaşa maçı izle CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Gomez

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.