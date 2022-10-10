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TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 09:15 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 09:20
TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Trabzonspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. 9. hafta maçında iki takım da 3 puan için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor ve araştırışıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, HÜSEYİN, HUGO, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, BARDHI, TREZEGUET, MAXI GOMEZ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, H'GJONAJ, BRUMA, SADIK, BEN OUANES, M. TIRPAN, FALL, HAJRADİNOVIC, EYSSERIC, CELİNA, BAHOKEN

3 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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