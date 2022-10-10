Haberler Trabzonspor Tekerrür eder mi?

Tekerrür eder mi?

Bordo-mavililer, Kasımpaşa’yı devirir, Başakşehir de takılırsa geçen yıl olduğu gibi 9. haftada lider olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Tekerrür eder mi?
Geçen sezon ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenip zirveye yükselen Trabzonspor, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmamış ve şampiyon olmuştu. Fırtına, 9. haftada yine liderlik şansı yakaladı... Adana Demirspor ve Konyaspor'un puan kaybetmesi, Galatasaray'ın da haftayı bay geçmesi Karadeniz ekibine zirve fırsatı doğurdu. Trabzonspor bu akşam Kasımpaşa karşısında sahadan 3 puanla ayrılır, Başakşehir de Sivasspor'a takılırsa bordo-mavililer 19 puanla zirveye yükselecek. Maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmek oyuncuların özgüvenini artıracak. Camia gelecek haftalar için moral güç kazanacak.
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