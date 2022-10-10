Tekerrür eder mi?

Geçen sezon ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenip zirveye yükselen Trabzonspor, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmamış ve şampiyon olmuştu. Fırtına, 9. haftada yine liderlik şansı yakaladı... Adana Demirspor ve Konyaspor'un puan kaybetmesi, Galatasaray'ın da haftayı bay geçmesi Karadeniz ekibine zirve fırsatı doğurdu. Trabzonspor bu akşam Kasımpaşa karşısında sahadan 3 puanla ayrılır, Başakşehir de Sivasspor'a takılırsa bordo-mavililer 19 puanla zirveye yükselecek. Maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmek oyuncuların özgüvenini artıracak. Camia gelecek haftalar için moral güç kazanacak.