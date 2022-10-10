Haberler Trabzonspor Eren Elmalı Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Eren Elmalı Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile berabere kaldı. Müsabaka sonrası Fırtına'nın sol beki Eren Elmalı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 22:17
Eren Elmalı Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık sonuçla berabere tamamlanırken, Karadeniz ekibinin sol beki Eren Elmalı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Elmalı, "İstemediğimiz bir oyun sergiledik. 3 puanı çok istiyorduk, zirveyi hedefliyorduk." ifadelerini kullandı.

İŞTE EREN ELMALI'NIN AÇIKLAMALARI

"İstemediğimiz bir oyun sergiledik. 3 puanı çok istiyorduk, zirveyi hedefliyorduk. Olmadı. Futbolda bunlar var. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

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