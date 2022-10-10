Eren Elmalı Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık sonuçla berabere tamamlanırken, Karadeniz ekibinin sol beki Eren Elmalı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Elmalı, "İstemediğimiz bir oyun sergiledik. 3 puanı çok istiyorduk, zirveyi hedefliyorduk." ifadelerini kullandı.

İŞTE EREN ELMALI'NIN AÇIKLAMALARI

"İstemediğimiz bir oyun sergiledik. 3 puanı çok istiyorduk, zirveyi hedefliyorduk. Olmadı. Futbolda bunlar var. Önümüzdeki maçlara bakacağız."