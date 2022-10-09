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Yorgun savaşçılar

Sağ bek Stryger ve sol bek Eren her maçta oynamaktan yoruldu Performansları düşen iki ismin yedeği de yok. Avcı çözüm arıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Yorgun savaşçılar
Bordo-mavililerde sezon başı transfer edilen Jens Stryger ve Eren tüm maçlarda forma giydi. İkili aynı zamanda ülke milli takımlarında da oynadılar. Yedekleri sakat olduğu için hiç dinlenemeyen iki oyuncunun performansları da düşmeye başladı. Sürekli bindiren, savunma kadar hücumu da aksatmayan iki futbolcunun pas ve orta kaliteleri düştü. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu duruma bir çözüm arıyor. Sağ bekte Serkan Asan sakat. Bruno Peres takımla çalışmaya yeni başladı. Bu bölgede zaman zaman görev alan Dorukhan Toköz'ün de aynı şekilde sakatlığı sürüyor. Solda ise Eren Elmalı'nın direkt bir yedeği yok. Ancak Stefano Denswil bu bölgede de görev yapabiliyor. Avcı'nın Stryger ve Eren'i dinlendirecek bir formül aradığı kaydedildi.
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