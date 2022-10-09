Haberler Trabzonspor Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Süper Lig'in 9. haftasında, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi halinde, 90'lar yakaladığı o seriyi egale edecek. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 13:07
Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 580 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 3 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Trabzonspor, iç sahadaki son 28 karşılaşmasında 18 galibiyet, 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Karadeniz ekibi, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

1994-1996 ARASINDAKİ SERİYİ GEÇME FIRSATI
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Bordo-mavililer, yarın Kasımpaşa karşısında mağlup olmaması halinde yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki başarısını geride bırakacak.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

EVİNDE EN UZUN YENİLMEYEN TAKIM
Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait bulunuyor.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

İç sahada 2 Kasım 1975 tarihinde Altay'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 30 Kasım 1975 tarihinde 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Karadeniz temsilcisinin, 1981-1982 sezonunu 9. haftasında, 1 Kasım 1981 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 yenilmesiyle serisi sonlanmıştı.

Trabzonspor rekorunu egale etmek istiyor! Kasımpaşa maçında...

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.

DİĞER
Son dakika: Giresunspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e flaş sözler! "O oyuncuyla ayakta kaldı"
Yargı'nın feci bir şekilde ölen Hakime Neva'sı evlendi! Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı: "Bol sanatlı evlilik"
Ismael'e şok eleştiri! "Bu hocayla olmaz"
İngiliz devi onun için geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti
Yorgun savaşçılar
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI
KPSS Ön Lisans sınavında kaç net kaç puan?
KPSS Ön Lisans 2022 soru ve cevapları PDF indir
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına yeniden rekor peşinde! Fırtına yeniden rekor peşinde! 13:07
EURO 2024'te rakiplerimiz belli oluyor | CANLI EURO 2024'te rakiplerimiz belli oluyor | CANLI 13:02
Sivasspor 8 haftalık hasrete son vermek istiyor Sivasspor 8 haftalık hasrete son vermek istiyor 12:53
Karşıyaka'dan müthiş başlangıç Karşıyaka'dan müthiş başlangıç 12:50
Antalyaspor ateş püskürdü! "Hayır gelmez" Antalyaspor ateş püskürdü! "Hayır gelmez" 12:48
F.Bahçe o kurala uyuyor! Okan Buruk isyan etmişti... F.Bahçe o kurala uyuyor! Okan Buruk isyan etmişti... 12:19
Daha Eski
F.Bahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? F.Bahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? 11:57
Japonya GP'sinde skandal! Pilotlar ateş püskürdü Japonya GP'sinde skandal! Pilotlar ateş püskürdü 11:55
Göztepe'ye Emre Çolak'tan sevindiren haber! Göztepe'ye Emre Çolak'tan sevindiren haber! 11:55
Başakşehir 3 eksikle Sivasspor'u ağırlayacak Başakşehir 3 eksikle Sivasspor'u ağırlayacak 11:40
Denizlispor - Pendikspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:33
F1'de şampiyon belli oldu! F1'de şampiyon belli oldu! 11:25