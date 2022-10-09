Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Son dakika Trabzonspor haberleri: Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 3. maçında Fransız ekibi Monaco'ya 3-1'lik skorla kaybetti. Usta hoca, Fransız ekibine kaybedilen maç sonrası mental düşüş yaşayan oyuncularına sesledi. Avcı "Grupta her şey elimizde. Bir şey yitirmedik. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünün" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Trabzonspor büyük umutlarla gittiği Monaco deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönmüştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak isteyen Karadeniz Fırtınası'nda Maxi Gomez'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maç bordo-mavililer için kabusa dönmüştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Maç sonrası alınan yenilgi oyuncuları bir hayli üzdü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Önce Şampiyonlar Ligi hedefinden olan futbolcular, Avrupa Ligi'nde alınan yenilgi sonrası mental düşüş yaşadılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Yıllardır bu tip mücadelelerin içinde olan ve tecrübesini öğrencilerine aktaran teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Onlara moral aşıladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

MÜCADELE EDECEĞİZ

Abdullah Avcı, öğrencilerine şunları söyledi: "Avrupa Kupaları'nı ne kadar önemsediğinizi biliyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Hırsınızı da anlıyorum. Bizim için maç istediğimiz gibi başlamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Sonrasında da 10 kişi kaldıktan sonra işimiz hiç kolay değildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Bireysel hatalar gerçekten takım bütünlüğümüzü zor duruma sokabiliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Maxi Gomez de bir hata yaptı. Kimse bilerek takımı bu duruma düşürmez.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Hepimiz takımı, bulunduğu konumdan daha iyi bir noktaya getirmek için uğraşıyoruz.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yorgun savaşçılar
Tarih peşinde
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Ekim)
KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 01:10
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:36
İspanya'dan Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray... İspanya'dan Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray... 00:34
PSG'ye deplasmanda çelme! PSG'ye deplasmanda çelme! 00:19
PSG'ye deplasmanda çelme! PSG'ye deplasmanda çelme! 00:19
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:17
Daha Eski
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:17
Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç... Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç... 00:16
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzon maçında yok Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzon maçında yok 00:08
Toroğlu'dan VAR'dan dönen gol yorumu: Güme gitti Toroğlu'dan VAR'dan dönen gol yorumu: Güme gitti 00:08
Ismael'den flaş zemin sözleri! Ismael'den flaş zemin sözleri! 00:08
Toroğlu'dan zemin eleştirisi! Toroğlu'dan zemin eleştirisi! 00:08