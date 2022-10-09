TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı oyuncularını bu sözlerle teselli etti: İnancınızı kaybetmeyin

Trabzonspor büyük umutlarla gittiği Monaco deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönmüştü.
Trabzonspor büyük umutlarla gittiği Monaco deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönmüştü.
Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak isteyen Karadeniz Fırtınası'nda Maxi Gomez'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maç bordo-mavililer için kabusa dönmüştü.
Maç sonrası alınan yenilgi oyuncuları bir hayli üzdü.
Önce Şampiyonlar Ligi hedefinden olan futbolcular, Avrupa Ligi'nde alınan yenilgi sonrası mental düşüş yaşadılar.
Yıllardır bu tip mücadelelerin içinde olan ve tecrübesini öğrencilerine aktaran teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Onlara moral aşıladı.
MÜCADELE EDECEĞİZ
Abdullah Avcı, öğrencilerine şunları söyledi: "Avrupa Kupaları'nı ne kadar önemsediğinizi biliyorum.
Hırsınızı da anlıyorum. Bizim için maç istediğimiz gibi başlamadı.
Sonrasında da 10 kişi kaldıktan sonra işimiz hiç kolay değildi.
Bireysel hatalar gerçekten takım bütünlüğümüzü zor duruma sokabiliyor.
Maxi Gomez de bir hata yaptı. Kimse bilerek takımı bu duruma düşürmez.
Hepimiz takımı, bulunduğu konumdan daha iyi bir noktaya getirmek için uğraşıyoruz.
Bunun için daha fazla mücadele edeceğiz.
Şimdi bu maçtan dersler çıkarmalıyız.
Ardından da Kasımpaşa karşılaşmasına odaklanmamız gerekiyor"