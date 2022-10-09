Oyun tarzım Kante gibi

Manolas Siopis, kulüp dergisine konuştu. Yunan yıldız "Oyun tarzını kime benzetiyorsun?" Hakkındaki soruya "N'Golo Kante diyebilirim. O olduğumu söylemiyorum. Kesinlikle bu şekilde algılanmasın. Tarzım ona benziyor" yanıtını verdi. Siopis, takım içinde morali düşen kim varsa yanına gidip ona enerji verdiğini kaydetti. Sahaya da enerji vermeyi sevdiğinden bahsetti.

RÜYA GİBİ BİR SEZONDU

Siopis, "Geride bıraktığımız sezonda 2 kupa birden kazandık. Çocuklarıma anlatacağım çok güzel duygular yaşadım. Bütün bu kutlamalarda sanki Trabzonsporluymuşum gibi bunun bir parçası oldum. Yunan oyuncuların buraya alışması kolay. Birçok şeyimiz birbirine çok benziyor." dedi.