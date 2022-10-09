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Hasret sardı

Fırtına’nın Avrupa’da kötü gidişatı akla iki sakat yıldızı getirdi Edin Visca 1, Dorukhan ise 2.5 ay içinde sahalara dönecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Hasret sardı
Karadeniz ekibinde mevcut sakatlar Bruno Peres, Serkan Asan'a sezon içinde birçok isim katılmıştı. Hüseyin Türkmen takıma dönerken camianın gözü ağır sakatlıklar yaşayan Edin Visca ve. Dorukhan Toköz'ün üzerinde. Hatayspor maçında sol kolunu kıran Boşnak yıldızın sahalara dönüşü daha çabuk olacak. Tecrübeli hücum oyuncusu Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası arasında takıma katılacak. Ligin 2. devresinden itibaren takıma dönecek. Dorukhan Toköz'ün ise dönüşüne biraz daha var. Her mevkide oynayabilmesi sebebiyle takım içinde birçok açığı kapatan başarılı futbolcu 2.5 ay sonra yeniden çimlere çıkabilecek. Abdullah Avcı, iki oyuncunun yokluğunu fazlasıyla hissetti. Hücumda Anastasios Bakasetas ve Umut Bozok harici diğer isimlerden beklenilen katkı gelmedi.
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