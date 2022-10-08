Trabzonsporlu Siopis şampiyonluğu anlattı! "Başarının sırrı..."

Takımımıza dâhil olduğunda neler hissettin? Takım arkadaşlarını bir cümle ile özetlemek istersen ne söylersin?

Buraya geldiğimde büyük bir kulübe geldiğimi hissetmiştim. Havalimanında taraftarları gördüğümde bunu daha iyi anlamıştım. Aklımda olandan daha büyük bir kulübe geldiğimi fark etmiştim. Çünkü olumlu, pozitif baskı çok iyiydi. Takım arkadaşlarımı özetlemeye gelecek olursak da onlar için savaşçılar diyebilirim. Savaşçı bir takımız, taraftarlarımız ve takımımız bir bütün olarak birlikte savaşıyorlar.

Ligimiz hakkında düşüncelerin nedir?

Benim fikrimi soracak olursanız ben zaten iki ligde oynadım: Yunan ve Türkiye ligleri. İkisi de birbirinden farklı. Türkiye ligine bakacak olursak iyi bir organizasyon seviyesi var. Antrenman sahaları, statların çoğu yeni. Taraftarlar oyundan zevk alarak maçları seyrediyorlar. Böyle artıları var. Düşüncelerim bu yönde lig hakkında çünkü sadece iki ligde oynadım.