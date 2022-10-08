Trabzonsporlu Siopis şampiyonluğu anlattı! "Başarının sırrı..."

Trabzonsporlu Siopis, bordo mavililerin resmi yayın organına röportaj verdi. İşte o sözler...
Trabzonsporlu Siopis, bordo mavililerin resmi yayın organına röportaj verdi. İşte o sözler...
Seni biraz tanıyabilir miyiz? Futbola nasıl başladın?
Genç Siopis'i hatırladığımda, düşündüğümde babam bize bir top alırdı ve kardeşimle birlikte oynardık. Her seferinde yeni bir topumuz olurdu, hemen hemen her gün babamla birlikte futbol oynardık. Şu anımı söyleyebilirim; haftalık programım vardı. Okul programı gibi ben programıma şöyle yazardım: kahvaltı-futbol-futbol-futbol-öğle yemeği-futbol- futbol- futbol ve sonrasında akşam yemeği. Benim için futbol bu şekilde.
Siopis nasıl bir futbolcu? Futbol tarzını bize özetler misin?
Siopis'in oyun tarzını daha çok temiz bir altı numara olarak tanımlayabiliriz. Son yıllarda görmüş olduğunuz yeni futbol tarzında çok geçerli olan bir oyun tarzı benim içinde bu tarzın evrimleşmesi çok iyi. Çok fazla basıyor altı numara ve fiziksel kalitesi iyi ikinci topları kazanıyor. Bahsetmiş olduğum son zamanlardaki oyun tarzında ikinci topun kazanılması çok önemli. Güvenli paslar veriyor demek istediğim oyun tarzı temiz altı numarasıyla oynuyor. Kendisi ve takımı içinde en iyisini veriyor.
Trabzon'a ilk geldiğinde taraftarlarımız sana müthiş bir karşılama yaptı. O esnada neler hissettin?
İlk geldiğim andan itibaren kendimi çok mutlu hissettim. Kalbim titremeye başladı. Ben de buradaki insanlar gibi aslında çok duygusalım. Kendimi çok mutlu ve heyecanlı hissettim. Futbola yeniden başlayacakmış gibiydim. Bir an önce taraftarların önünde ilk maçıma çıkmak istedim. Bunlar çok güzel duygular.
Saha içinde oldukça hırslı, istekli ve bitmek bilmeyen bir enerjin var. Bu özelliklerinin artıları ve eksileri var mı? Yansımalarını bizle paylaşır mısın?
Ben negatif tarafları olduğunu görmüyorum sadece pozitif tarafları olduğunu görüyorum. Çünkü insanlar genelde maçın içinde neler olduğunu biliyorlar maçın dışında neler olduğunu çok görmüyorlar. Bu iyi enerji, iyi ruh hali gerçekten takım için de çok önemlidir. Örneğin üzgün bir oyuncu mutsuz bir oyuncu varsa benimle iletişime geçtikten sonra enerjisi yükselir. Bunun bir lütuf olduğunu düşünüyorum takım için.
Trabzonspor'a gelmeden önce takımımız hakkında neler düşünüyordun?
Açıkçası çok iyi hatıralarım olduğu söylenemez. Buraya gelmeden evvel Trabzonspor ile bir final oynamıştım Trabzonspor - Alanyaspor ve kaybetmiştik. Türkiye'ye gelmeden evvel de biliyordum büyük bir takım olduğunu, taraftarların çılgın olduğunu. Taraftarların takımın maçını seyretmek için yaşadıklarını biliyordum. Bakasetas buraya geldikten sonra da daha fazlasını öğrendim.
Transfer sürecin nasıl gelişti?
Menajerim beni tekliflerle ilgili aradığı sırada iki tane teklif vardı biri Avrupa'dan diğeri de Trabzonspor'dan. Bende bunu duyduktan sonra direkt olarak ne zaman gideceğimi sordum. Çünkü iki yıldır Türkiye'de oynuyordum ve işlerin nasıl yürüdüğünü ne kadar iyi olduğunu biliyordum. Dolayısıyla direkt olarak sorduğum şey ne zaman gidiyorum sorusuydu. Ama şunu da söylemek istiyorum Bakasetas'ın burada olması da çok önemliydi.
Takımımıza dâhil olduğunda neler hissettin? Takım arkadaşlarını bir cümle ile özetlemek istersen ne söylersin?
Buraya geldiğimde büyük bir kulübe geldiğimi hissetmiştim. Havalimanında taraftarları gördüğümde bunu daha iyi anlamıştım. Aklımda olandan daha büyük bir kulübe geldiğimi fark etmiştim. Çünkü olumlu, pozitif baskı çok iyiydi. Takım arkadaşlarımı özetlemeye gelecek olursak da onlar için savaşçılar diyebilirim. Savaşçı bir takımız, taraftarlarımız ve takımımız bir bütün olarak birlikte savaşıyorlar.
Ligimiz hakkında düşüncelerin nedir?
Benim fikrimi soracak olursanız ben zaten iki ligde oynadım: Yunan ve Türkiye ligleri. İkisi de birbirinden farklı. Türkiye ligine bakacak olursak iyi bir organizasyon seviyesi var. Antrenman sahaları, statların çoğu yeni. Taraftarlar oyundan zevk alarak maçları seyrediyorlar. Böyle artıları var. Düşüncelerim bu yönde lig hakkında çünkü sadece iki ligde oynadım.
Sahadaki enerjin ve hırsın ile taraftarlarımız tarafından da çok seviliyorsun, onlar hakkında neler söylemek istersin?
İlk maçımı hatırlıyorum, taraftarların beni nasıl karşıladığını hatırlıyorum. Bende sahaya gerçekten çok fazla enerji vermiştim. Eğer bende bir taraftar olsaydım, sahaya hem kendisi için hem de takımı için maksimumunu veren oyuncuyu severdim. Bizim taraftarlarımıza gelecek olursak da onların beni sevdiği kadar ben de onları seviyorum.
Stadımız ve atmosfer hakkında düşüncelerin nelerdir?
Stadyum için şunu söyleyebilirim gerçekten çok güzel, deniz kenarında olması çok güzel. Bulunduğu konumu düşünecek olursanız şunu anlıyorsunuz; Karadeniz'in kenarında yani Trabzon'da olduğunuzu anlıyorsunuz. Şehrin tarihi göz önünde bulundurulduğunda bu çok önemli ve çok özel bir şey. Atmosfere gelecek olursak da tek kelime ile inanılmaz. Dolu bir statta oynadığınız zamanda hakemi bile duymuyorsunuz. Bu da benim için çok heyecan verici bir şey.
Şehrimizi geziyor musun? Doğası ve yemekleri hakkındaki düşüncelerin nelerdir?
Yemekler için öncelikle harika diyebilirim. Yunan yemekleri zaten Türk yemeklerine benziyor hatta bazılarının isimleri de aynı. Şehre gelecek olursak tabii ki dışarı çıkıyorum, şehir merkezine gidiyorum. Kırsala, dağlık kesimlere gidiyorum ve her şey çok benziyor. Burada kendimi daha evvel yaşamış gibi hissediyorum.
Geçtiğimiz sezon rüya gibiydi… 2 kupa birden kazandık ve uzun yıllar süren lig şampiyonluğu hasretine son verdik. Bu ekibin bir parçası olarak neler söylemek istersin? Duygularını öğrenebilir miyiz?
Muhteşem duygulardı… İlerde çocuklarıma anlatacağım çok güzel duygulardı. Şunu söylemeliyim hissiyatıma gelecek olursak; ben Trabzonluymuşum gibi hissettim. Bütün bu kutlamalarda sanki Trabzonluymuşum gibi bunun bir parçası oldum. Yıllar sonra kazanılan bu şampiyonlukta bende bunun bir parçasıymışım gibi hissettim.
Oyun tarzını dünya futbolundan kime benzetiyorsun?
N'Golo Kante diyebilirim. O olduğumu söylemiyorum kesinlikle bu şekilde algılanmasın. Tarzım onun tarzına benziyor, kendisi çok büyük bir oyuncu.
Hem ülkenden hem de eski takım arkadaşın Bakasetas ile takımımızda oynuyorsun. Bakasetas hakkında neler söylemek istersin?
Bakasetas'ın benim kariyerimde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü hem saha içinde hem de saha dışında benim hayatımda yer ediniyor. Dışarıda yer ediniyor olması çok daha önemli. Benim için yaptığı onca şey arkadaşlıktan daha fazlası ona sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Çünkü saha dışında yaptığı bütün şeyler benim için çok önemli.
Ülkemize gelen Yunan oyuncular takımlarında oldukça etkili oluyor. Yunan oyuncuların ligimize uyumu hakkında neler düşünüyorsun?
Adaptasyonla ilgili söyleyeceğim şey aslında yemekle aynı tamamen aynı değil ama çoğu açıdan benziyoruz. Kültür, yemek, aynı çılgın insanlar, tutku, futbolun izlenmesi konusundaki sevgi bu nedenle zaten Yunan oyuncular da Türkiye'ye gelip burada futbol oynamayı tercih ediyorlar. Çünkü hızlı adaptasyon süreci geçirebiliyorlar.
Gelecek için düşüncelerin neler? İleride kendini nerelerde görmeyi hedefliyorsun?
Gelecekle ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Gün ve gün yaşıyorum, her gün elimdekinin en iyisini vermeye çalışıyorum. Şu ana kadar yaptıklarımdan da çok mutluyum. Gerisini de yaşayıp göreceğiz.
Futbolu bıraktıktan sonra düşüncelerin neler? Oyunun içinde kalmayı düşünüyor musun?
Şuana kadar bununla ilgili bir düşüncem olmadı. Hayatta asla, asla dememeniz gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim bu zamana kadar böyle bir düşüncem olmadı.
Biraz da teknik direktörümüz Abdullah Avcı'dan bahsedelim. Hocamız hakkındaki düşüncelerin neler?
Buraya gelmeden evvel onu tanımıyordum. Sanırım ona karşı ilk Beşiktaş'a karşı oynamıştım. İlk izlenimim oyunculara karşı çok yardımcı oluyordu, kötü giden anlarda bile destek oluyordu. İşlerin iyiye gitmesi için çalışıyordu. Sonrasında harika bir sezon geçirdik, bunu da hak ettiğini söyleyebilirim. Kendisiyle çalıştığım için çok mutluyum.
Geçen seneki şampiyonluğumuz da sence gelen başarının sırrı neydi?
Şöyle bir takımdık: birinci oyuncusundan sonuncu oyuncusuna kadar hepimiz aynı hedefe sahiptik. Her gün herkes elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Sormuş olduğunuz soruya da yanıtın bu olduğunu düşünüyorum.
Trabzon'daki sosyal hayatın nasıl gidiyor. Şehrimize alıştın mı? Maç ve antrenman dışında şehrimizde neler yapıyorsun?
Bu sezon için size bir şey söyleyemem çünkü ailem yanımda değil. Geçen seneki tecrübelerimden paylaşabilirim. Ailemle beraber parklara, restoranlara gidiyoruz. Şehrin doğal görüntüsünü çok seviyoruz. Çünkü ailenizle gidebileceğiniz yerler var doğa manzarası çok iyiydi. Şuana kadar yaptığım her şeyi de ailemle yaptım zaten.
Neler izliyorsun, neler dinliyorsun? Sinema, müzikte tarzın var mı?
Ne yazık ki burada sinemaya gidemiyorum çünkü Türkçe anlamıyorum ama sinemaya bayılıyorum çok seviyorum. Yunanistan'da özellikle tatillerde haftada bir iki kez sinemaya giderim. Müziğe de ayrıca bayılırım. Bebeğim ve eşimle evde sürekli müzik dinleriz. Aynı zamanda iyi yemekten hoşlanırım. Bunları çok severim.
Bizim soracaklarımız bunlar, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Taraftarlara kocaman bir teşekkür göndermek istiyorum bizleri destekledikleri için. Bizi desteklemek için yaşadıkları için. Bu kadar sevgiyi daha evvel görmemiştim. Bize karşı olan bu sevgileri çok özel. Bende şunu söylemek istiyorum bizde bunun karşılığı kulüp için taraftar için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.