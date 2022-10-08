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Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin Yunan starı Bakasetas, Kasımpaşa maçını iple çekiyor. Anastasios Bakasetas, Trabzonspor - Kasımpaşa maçında ağları sarsarak, kariyerinde bir ilki gerçekleştirebilir. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:19
Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçta rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, kariyerinde ilk kez dört maçlık bir seri yakalamak istiyor.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Avrupa'da Monaco karşısında yara alan Karadeniz ekibi ligde ise Gaziantep FK ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından sahasında Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

BAKASETAS 4 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE
Trabzonspor'un formda ismi Anastasios Bakasetas ise Kasımpaşa karşısında kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Yunan oyuncu, Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Y. Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırarak son 3 karşılaşmada gol serisi yakalamıştı.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Bakasetas, Kasımpaşa karşısında gol atarak kariyerinde ilk kez dört maçlık gol serisi yakalamayı hedefliyor.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, bu sezon bordo-mavililerin en golcü ismi oldu.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Spor Toto Süper Lig'de 3, Avrupa'da 3 gol atan oyuncu 6 golle takımın en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken oyuncu gol yollarında daha etkili bir görüntü sergiledi.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

KASIMPAŞA'YI BOŞ GEÇMİYOR
Bakasetas, Türkiye kariyerinde ise Kasımpaşa kalesini boş geçmedi.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Yunan oyuncu Alanyaspor formasıyla ligde ve kupada rakibine 1'er gol atarken, Trabzonspor formasıyla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 1'er gol atarak toplam 4 gol kaydetti.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ise en çok golü 5 golle Y. Kayserispor filelerine attı.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Anastasios Bakasetas'ın Haziran 2024'e dek Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 13 müsabakada 6 gol 4 asist üretti.

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