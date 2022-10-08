Trabzonsporlu Bakasetas seri peşinde! Kasımpaşa maçında gol atarsa...

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçta rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, kariyerinde ilk kez dört maçlık bir seri yakalamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçta rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, kariyerinde ilk kez dört maçlık bir seri yakalamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Avrupa'da Monaco karşısında yara alan Karadeniz ekibi ligde ise Gaziantep FK ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından sahasında Kasımpaşa karşısına çıkacak.
Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.
BAKASETAS 4 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE
Trabzonspor'un formda ismi Anastasios Bakasetas ise Kasımpaşa karşısında kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek.
Yunan oyuncu, Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Y. Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırarak son 3 karşılaşmada gol serisi yakalamıştı.
Bakasetas, Kasımpaşa karşısında gol atarak kariyerinde ilk kez dört maçlık gol serisi yakalamayı hedefliyor.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, bu sezon bordo-mavililerin en golcü ismi oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 3, Avrupa'da 3 gol atan oyuncu 6 golle takımın en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.
10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken oyuncu gol yollarında daha etkili bir görüntü sergiledi.
Yunan oyuncu Alanyaspor formasıyla ligde ve kupada rakibine 1'er gol atarken, Trabzonspor formasıyla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 1'er gol atarak toplam 4 gol kaydetti.
Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ise en çok golü 5 golle Y. Kayserispor filelerine attı.
Anastasios Bakasetas'ın Haziran 2024'e dek Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 13 müsabakada 6 gol 4 asist üretti.