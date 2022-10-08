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Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, 8 Ekim Cumartesi günü çalışmalarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 17:33
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavili takım, hazırlıklarına 9 Ekim'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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