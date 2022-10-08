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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezonda ortaya çıkan problem Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı oldukça düşündürüyor. Bordo mavililerde yaşanan durum taraftarlar tarafından da hayal kırıklığı olarak karşılandı. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:32
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, en az gol yiyen takımlardan biri olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Fırtına ayrıca savunmasıyla da ön plana çıkmış ve sezon sonunda ipi göğüslemişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Bordo-mavililer bu sezon ise tam tersi bir performans sergiliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Oynadığı son 6 resmi maçta da kalesinde gol gören Trabzonspor, 14 resmi maçta 20 gol yedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Takvim'in haberine göre; Trabzonspor bu sezon kalesini gole kapatmakta ciddi sorun yaşıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Trabzonspor, şampiyonluğa ulaştığı geçtiğimiz sezon ligde 38 maçta 33 gol yemişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Bu sezon ise şu ana kadar oynadığı farklı kulvarlardaki toplam 14 resmi maçta 20 gol yedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Geçtiğimiz sezon ulaşılan şampiyonlukta takım savunması çok büyük pay sahibi olurken bu sezon ise sıkıntılar dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Son 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Monaco maçında da kalesinde 3 gol gördü.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta da gol yedi ve 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Bordo-mavililer bu maçlarda 5 gol atarken 7 gol kalesinde gördü.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Teknik direktör Abdullah Avcı sağ bek ve sol bekte rotasyona gitmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Deneyimli çalıştırıcı, Larsen ve Eren Elmalı'yı alternatifleri olmadığı için tüm karşılaşmalarda görevlendirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Bordo-mavililerde stoperde ise Bartra formasını koruyan isim olurken, Vitor Hugo ile Denswil değişerek formayı giyiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan Fırtına, 13 gol attı ve 11 gole kalesini kapatamadı.

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