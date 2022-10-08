TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da o sıkıntı gün yüzüne çıktı!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, en az gol yiyen takımlardan biri olmuştu.
Fırtına ayrıca savunmasıyla da ön plana çıkmış ve sezon sonunda ipi göğüslemişti.
Bordo-mavililer bu sezon ise tam tersi bir performans sergiliyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, en az gol yiyen takımlardan biri olmuştu.
Fırtına ayrıca savunmasıyla da ön plana çıkmış ve sezon sonunda ipi göğüslemişti.
Bordo-mavililer bu sezon ise tam tersi bir performans sergiliyor.
Oynadığı son 6 resmi maçta da kalesinde gol gören Trabzonspor, 14 resmi maçta 20 gol yedi.
Takvim'in haberine göre; Trabzonspor bu sezon kalesini gole kapatmakta ciddi sorun yaşıyor.
Trabzonspor, şampiyonluğa ulaştığı geçtiğimiz sezon ligde 38 maçta 33 gol yemişti.
Bu sezon ise şu ana kadar oynadığı farklı kulvarlardaki toplam 14 resmi maçta 20 gol yedi.
Geçtiğimiz sezon ulaşılan şampiyonlukta takım savunması çok büyük pay sahibi olurken bu sezon ise sıkıntılar dikkat çekiyor.
Son 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Monaco maçında da kalesinde 3 gol gördü.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta da gol yedi ve 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı.
Bordo-mavililer bu maçlarda 5 gol atarken 7 gol kalesinde gördü.
Teknik direktör Abdullah Avcı sağ bek ve sol bekte rotasyona gitmedi.
Deneyimli çalıştırıcı, Larsen ve Eren Elmalı'yı alternatifleri olmadığı için tüm karşılaşmalarda görevlendirdi.
Bordo-mavililerde stoperde ise Bartra formasını koruyan isim olurken, Vitor Hugo ile Denswil değişerek formayı giyiyor.
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan Fırtına, 13 gol attı ve 11 gole kalesini kapatamadı.