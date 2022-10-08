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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de bu hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 14:27
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bordo-mavililer bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Fırtına, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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