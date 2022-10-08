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Savunma alarmı

Monaco'ya 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde savunmasında eski başarılı görüntüsünün uzağında kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Savunma alarmı

Monaco'ya 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde savunmasında eski başarılı görüntüsünün uzağında kaldı. Bu sezon Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa'da toplam 14 resmi karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, kalesinde 20 gol görerek maçlarını 1.43 gol ortalamasıyla oynadı. Ligde 8 hafta sonunda 11, Avrupa'da 5 sınavında kalesinde 9 gol görürken, Süper Kupa finalinde gol yemedi.

ÖNCEKİNDEN FAZLA

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk 8 haftalık bölümde kalesinde 11 gol görerek, Avcı ile ilk kez 1 gol ortalamasının üzerine çıktı. Bordo-mavili ekibin bu sezonki gol yeme ortalaması 1.38'e yükseldi. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0.69, ikinci sezonunda ise 0.95 gol yeme ortalaması başarısı göstermişti.

AVRUPA MAÇLARI

Fırtına, Şampiyonlar Ligi playoff turunda deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenilirken sahasında golsüz berabere kaldı. Daha sonra Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, Ferencvaros'a 3-2 yenildikten sonra Kızılyıldız'ı 2-1'le geçti. Monaco'ya 3-1 mağlup oldu. Play-off turunda 2 gol yiyen bordomavililer, Avrupa Ligi grubunda 3 maçta kalesinde 7 gol gördü.

ZİRVEDE YER ALDI

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı ile Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlarken, savunmadaki başarılı performansıyla da dikkati çekti. Bordo- mavili takım, ligdeki 38 maçta kalesinde 36 gol görerek Başakşehir ile en az gol yiyen ekip oldu.

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