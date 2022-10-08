İlk sezon savunmayı oturtmuştu

Abdullah Avcı, ligde 2020-21'in 9. haftasında göreve başladığı ilk bölümde, savunma problemlerini çözmüştü. İlk 8 haftada 15 gol yiyen Fırtına, Avcı'nın ardından 32 maçta kalesinde 22 gol görmüştü. İlk 8 haftada maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz devi, Avcı döneminde ise 0.69 gibi düşük bir ortalamada kalmıştı.

AVCI SİFTAH YAPAMADI

Fırtına, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde Avrupa kupalarında dış sahada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Başarılı hocanın Avrupa maçlarında dış sahada galibiyet siftah yapamadı.