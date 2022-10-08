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Gomez özür diledi

26 yaşındaki forvet, soyunma odasında arkadaşlarından, sosyal medyadan da taraftarlardan özür diledi: Gerçekten kötüyüm. Asla rakibime vurmak istemedim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Gomez özür diledi

Monaco sınavında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Maxi Gomez büyük bir üzüntü yaşadı. Soyunma odasında önce tüm takım arkadaşlarından ardından da teknik ekipten özür dileyen 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin oldukça duygulandığı öğrenildi. Dünyaca ünlü yıldız, sosyal medya hesabından da "Kırmızı kart için gerçekten çok kötü hissediyorum. Tüm takım arkadaşlarından ve Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Asla rakibime vurmak gibi bir niyetimin olmadığını belirtmek istiyorum. Her zamanki desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. Gomez'in yorumunun altına Bartra ve Siopis gibi takım arkadaşları da cevap yazarak, "Üzülme. Bir sonraki maça odaklanacağız. Sözlerin seni onurlandırıyor" gibi ifadeler kullandı.

ÇOK İYİ BAŞLAMIŞTI

Forma giydiği ilk maçta Ferencvaros filelerini sarsan ve 1 de asist yapan Gomez, ligde de 1 asiste imza atmıştı. Ancak Monaco karşılaşmasının 11. dakikasında kırmızı kart görerek takımın tüm planlarını bozdu.

DIŞ SAHA KABUSU

Monaco'ya 3-1 yenilen Fırtına, dış sahada esemiyor. En son dış saha galibiyetini 22 Ağustos 2019 Yunan takımı AEK karşısında elde eden Trabzon, ardından çıktığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Tam 1141 gündür galip gelemiyor.

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