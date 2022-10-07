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Yusuf ilk kez

Lille'den kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, ilk kez 11'de forma giydi. İlk olarak 9 Eylül'de Ferencvaros karşısında sonradan girerek forma giyen ancak sakatlanan 25 yaşındaki yıldız, geri döndükten sonra ilk defa dün 11'de sahaya çıktı, 56'da kenara alındı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Yusuf ilk kez
Lille'den kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, ilk kez 11'de forma giydi. İlk olarak 9 Eylül'de Ferencvaros karşısında sonradan girerek forma giyen ancak sakatlanan 25 yaşındaki yıldız, geri döndükten sonra ilk defa dün 11'de sahaya çıktı, 56'da kenara alındı.
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