Yusuf ilk kez

Lille'den kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, ilk kez 11'de forma giydi. İlk olarak 9 Eylül'de Ferencvaros karşısında sonradan girerek forma giyen ancak sakatlanan 25 yaşındaki yıldız, geri döndükten sonra ilk defa dün 11'de sahaya çıktı, 56'da kenara alındı.
Lille'den kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, ilk kez 11'de forma giydi. İlk olarak 9 Eylül'de Ferencvaros karşısında sonradan girerek forma giyen ancak sakatlanan 25 yaşındaki yıldız, geri döndükten sonra ilk defa dün 11'de sahaya çıktı, 56'da kenara alındı.