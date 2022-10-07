Yenilgi sayısı 56 oldu

Karadeniz devi, Avrupa kupalarındaki 144. karşılaşmasına dün çıktı. Bordomavililer bu periyotta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 183 kez havalandıran bordo-mavili temsilcimiz, kalesinde ise 201 gol gördü.

TOPLAM 126 GOL YEDİ

Fırtına, Monaco ile oynadığı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. maçına çıktı. Bordo-mavili takımımız bu süreçte 34 galibiyet, 22 beraberlik aldı ve 34 kez yenildi. 121 gol atarken, 126 tane yedi.

GÜÇLÜLERİ DEVİRMİŞTİ

Monaco'ya yenilen Fırtına, Avrupa'nın güçlü takımlarına diz çöktürmüştü. Trabzon, 1976-77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84 ve 2011'de İtalya'nın İnter, 1990- 91'de İspanya'nın Barcelona ve 1994-95'te İngiltere'nin Aston Villa takımını yenmişti.