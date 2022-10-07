Haberler Trabzonspor Kabus gibi

Kabus gibi

10’da Gomez atıldı, Ben Yedder’in biri penaltıdan iki ve Disasi’nin golleri ile şok yaşadık. Bakasetas ile cevap versek de deplasman kabusumuz sürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Kabus gibi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Oynadığı son 3 maçı kazanan ve çıkış trendine giren temsilcimiz dün 10. dakikada ünlü golcüsü Gomez kırmızı kartla atılınca ilk şoku yaşadı. Camara, Gomez'e faul yaptı, Uruguaylı yıldızın ayağı düşerken Camara'nın yüzüne geldi. VAR'ın çağırdığı Gürcü hakem Kruashvili, bordo-mavili futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.

1141 GÜNDÜR YENEMİYORUZ

Ben Yedder 14 ve 45+2 (penaltı) iki kez sahne aldı ve devreyi 2-0 geride geçtik. 55'te bu kez Disasi filelerimizi sarstı. 56'da giren Bakasetas, 72'de golümüzü attı. Bu sonuçla grupta ikinci yenilgimizi aldık. Avrupa'da en son dış saha galibiyetini Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz devi, daha sonra galibiyet elde edemedi. Bu süreçte dış sahada oynadığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

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