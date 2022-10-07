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Baka durmuyor

56’da giren ve 72’de Monaco filelerini sarsan Yunan maestro, son 6 maçta 4 gol ve 3 asisle resital sundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Baka durmuyor
Bordo-mavili takımın yıldızı Bakasetas şovuna devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde taktiksel değişikliğe gitmesiyle birlikte 10 numara pozisyonuna yerleşen 29 yaşındaki maestro, futbol resitali sunuyor. Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Yunan yıldız, son 6 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı. Dün Monaco fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha herkese gösterdi.
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