"Trabzonspor Barça gibi"

Karadeniz ekibinin transferin sonunda renklerine bağladığı Marc Bartra, buraya gelerek doğru tercih yaptığını düşünüyor. Marca'ya bir röportaj veren 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor'u bir dönem formasını giydiği Barcelona'ya ve İspanya Milli Takımı'a benzetti. Tecrübeli stoper "Buradaki oyun felsefesi daha önce Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda gördüğümle benzer özellikler taşıyor. Tek hedef şampiyonluk. Tek fark yeni bir kültür ve yeni bir dil... Bunlara da adapte olmaya çalışıyorum. İngilizce ve Türkçe dersler alıyorum. Ailem ve arkadaşlarımdan uzak olduğum için sadece saha içine odaklanabiliyorum" dedi. Antrenman kalitesini de öven Bartra şunları söyledi: "İspanya ile aynı seviyede idman yapıyoruz. Antrenörler üst düzey. Tesisler çok iyi. Türkiye Ligi gelişmekte olan bir lig. Çekişmeli ve zorlu"
KARŞILAMA ÇILGINCAYDI
"Buraya gelmeden önce taraftarın tutkusundan, kulübü ne kadar sevdiklerinden ve Trabzonspor için her şeylerini verdiklerinden bahsetmişlerdi. Ancak yine de havaalanında yüzlerce kişinin beni karşılaması çılgıncaydı. Hayrete düştüm. Taraftarın desteği kendimi iyi hissettiriyor. Bu sevgiye karşılık vermek için sahanın içinde elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz"