Haberler Trabzonspor Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Trabzonspor'un hedefi deplasmanda Monaco'yu devirmek. Bordo-mavililer grubun en güçlü takımıyla art arda iki maçın ilkine çıkıyor. Avcı 3 puan için stratejilerini belirledi, öğrencilerine tek tek izlenimlerini aktardı. Monaco'da hücumun şefi Bakasetas olacak. Yunan yıldız sorumluluk alacak. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:53
Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Avrupa'da Kızılyıldız'ı yendikten sonra Süper Lig'de de Gaziantepspor ve Kayserispor engellerini aşan bordo-mavililer gözünü Monaco maçına çevirdi. Fırtına bugün 19.45'te başlayacak karşılaşmada Fransa'nın güçlü ekibi Monaco ile oynayacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak gözdağı vermek. Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor galibiyetinin ardından kurmaylarıyla birlikte kapanarak Monaco'nun bu sezon maçlarını kare kare takip etti. Artılarını, eksilerini çıkardı. Bunları öğrencilerine detaylı şekilde aktardı.

Abdullah Avcı, kadro gücü olmasına rağmen Monaco'nun bunun altında top oynadığını düşünüyor. Usta çalıştırıcı, rakibin savunma performansı ve dikkatinin yüksek olmadığını gördü. Kolay kart görerek eksildiklerini de not etti. Oyuncularına "Ana taktiğimize sadık kalın. Oyun disiplininden hiç vazgeçmeyin. Maçın başında baskılı olacaklardır. Bu bölümü problem yaşamadan geçmeleri halinde ibrenin kendilerine döneceğini belirtti. Avcı arka arkaya oynayacakları iki Monaco maçını grupta yerlerini belirleyeceğini söyledi.

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Embolo, Yedder

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez.

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