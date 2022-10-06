Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i

Avrupa'da Kızılyıldız'ı yendikten sonra Süper Lig'de de Gaziantepspor ve Kayserispor engellerini aşan bordo-mavililer gözünü Monaco maçına çevirdi. Fırtına bugün 19.45'te başlayacak karşılaşmada Fransa'nın güçlü ekibi Monaco ile oynayacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak gözdağı vermek. Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor galibiyetinin ardından kurmaylarıyla birlikte kapanarak Monaco'nun bu sezon maçlarını kare kare takip etti. Artılarını, eksilerini çıkardı. Bunları öğrencilerine detaylı şekilde aktardı.



Abdullah Avcı, kadro gücü olmasına rağmen Monaco'nun bunun altında top oynadığını düşünüyor. Usta çalıştırıcı, rakibin savunma performansı ve dikkatinin yüksek olmadığını gördü. Kolay kart görerek eksildiklerini de not etti. Oyuncularına "Ana taktiğimize sadık kalın. Oyun disiplininden hiç vazgeçmeyin. Maçın başında baskılı olacaklardır. Bu bölümü problem yaşamadan geçmeleri halinde ibrenin kendilerine döneceğini belirtti. Avcı arka arkaya oynayacakları iki Monaco maçını grupta yerlerini belirleyeceğini söyledi.

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Embolo, Yedder



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez.