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Hücum şefi Bakasetas

Abdullah Avcı, Monaco maçında direksiyonu Yunan yıldıza verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Hücum şefi Bakasetas
Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, Monaco deplasmanında ana sorumluluğu Anastasios Bakasetas'a verdi. Başarılı çalıştırıcı, Yunan oyuncusundan saha içinde takımı hücum şefi gibi yönetmesini istedi. Avcı, Monaco maçı öncesi yapılan antrenmanlarda Bakasetas'tan daha fazla sorumluluk almasını talep etti. Avcı, 29 yaşındaki yıldızına şut lüksü de tanıdı. Büyük bir öz güvenle oynayan Bakasetas fırsat bulduğunda, daha uygun pozisyonda bir takım arkadaşı da yoksa mermi gibi şutlarıyla gol aramaya devam edecek.
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