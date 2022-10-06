Hücum şefi Bakasetas

Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, Monaco deplasmanında ana sorumluluğu Anastasios Bakasetas'a verdi. Başarılı çalıştırıcı, Yunan oyuncusundan saha içinde takımı hücum şefi gibi yönetmesini istedi. Avcı, Monaco maçı öncesi yapılan antrenmanlarda Bakasetas'tan daha fazla sorumluluk almasını talep etti. Avcı, 29 yaşındaki yıldızına şut lüksü de tanıdı. Büyük bir öz güvenle oynayan Bakasetas fırsat bulduğunda, daha uygun pozisyonda bir takım arkadaşı da yoksa mermi gibi şutlarıyla gol aramaya devam edecek.