Çıkmak için büyük adım

Teknik direktör Abdullah Avcı ve Marek Hamsik, Monaco maçına ilişkin II. Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Teknik direktör Avcı "Her iki formasyonda da hazırlığımızı yaptık. Her iki formasyona karşı savunmada ve hücumda neler yapacağımızın hazırlıkları analiz olarak yapıldı. Fransa'nın yaş ortalaması düşük takımlarından biri Monaco. Kendi liglerinde de PSG'den sonra en fazla pozisyona giren rakip. Grupta herkesin birbirine yakın puan ortalaması var. Gruptan çıkmak için büyük bir adım olacak bir müsabakaya çıkacağız. Umarım bu adımı kendi lehimize en iyi şekilde atıp, buradan sonraki maçlarda daha sağlıklı, daha iyi avantajlı gidebilmek için en iyi şekilde odaklanacağız" dedi.