Beckham: Onlar son şampiyon

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası resepsiyonuna katılan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye edilmişti. Keyifli anların perde arkası ortaya çıktı. Efsane ismin, bordo-mavili formayı görünce "Trabzonspor. Türkiye'nin son şampiyonu" dediği öğrenildi.
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası resepsiyonuna katılan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye edilmişti. Keyifli anların perde arkası ortaya çıktı. Efsane ismin, bordo-mavili formayı görünce "Trabzonspor. Türkiye'nin son şampiyonu" dediği öğrenildi.