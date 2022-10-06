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Beckham: Onlar son şampiyon

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası resepsiyonuna katılan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye edilmişti. Keyifli anların perde arkası ortaya çıktı. Efsane ismin, bordo-mavili formayı görünce "Trabzonspor. Türkiye'nin son şampiyonu" dediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Beckham: Onlar son şampiyon
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası resepsiyonuna katılan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye edilmişti. Keyifli anların perde arkası ortaya çıktı. Efsane ismin, bordo-mavili formayı görünce "Trabzonspor. Türkiye'nin son şampiyonu" dediği öğrenildi.
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