Abdullah Avcı Monaco maçı sonrası konuştu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Karşılaşmada 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde mücadele sonrası teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı yaptığı açıklamada, "Soyunma odasına 1-0 mağlup gitsek, çok daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Bu seviyede 11'e 10 oynamak çok kolay değil. 3 maç daha var, iyi şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Yarından itibaren lige hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

"Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Kalemize gelen ilk top gol oldu. 45+'da yediğimiz penaltı ile 2-0 mağlup şekilde soyunma odasına gittik."

"Soyunma odasına 1-0 mağlup gitsek, çok daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Bu seviyede 11'e 10 oynamak çok kolay değil. 3 maç daha var, iyi şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Yarından itibaren lige hazırlanacağız."

"Şuan itibariyle önümüzdeki Monaco maçını değil, 4 gün sonraki lig maçını düşünüyoruz. Hepsine parça parça hazırlanacağız. Son 3 maçın 2'si kendi evimizde. Taraftarlarımız bugün çok pozitif mesajlar verdi. Onlara teşekkür ediyorum."

"Hakemlerle ilgili en ufak bir lafım yok. Verdiği kararlar çok doğruydu. Kendi oyuncumu sorgulayacağım. Bununla ilgili de bir toplantı yapacağız."