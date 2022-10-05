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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Monaco'ya bileniyor! Avcı imha planını belirledi

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Trabzonspor deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın planlarını yapıyor. Tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu mücadele öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Spor Toto Süper Lig'de art arda Gaziantep FK ve Kayserispor'u geriden gelerek yenen, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı da deviren Trabzonspor, şimdi aynı başarıyı yarın Monaco deplasmanında yakalamak istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Rakibin ligde oynadığı ve 4-1'lik skorla kazandığı Nantes maçını analiz eden teknik direktör Abdullah Avcı, rakibin yıldız oyuncusu Yedder'e karşı özel önlem almayı planlamıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Ancak başarılı çalıştırıcı, tüm oyunculardan takım savunması adına çok daha fazla sorumluluk almaları gereken bir maça çıkacaklarını tekrarladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

AVCI: BİZ HER TAKIMI MAĞLUP EDEBİLİRİZ

Talebeleri ile toplantı yapan 59 yaşındaki çalıştırıcının şunları söylediği belirtildi: "Son iki lig maçında büyük takım reaksiyonu gösterdik.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Pes etmemek, kazanmak için her şeyi ortaya koymak benim adıma değerliydi. Üstüne koyarak ilerliyoruz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Avrupa'da da bıraktığımız yerden devam edeceğiz, kazanacağız. Monaco güçlü bir rakip olabilir ve iyi futbolcuları var ama biz önce kendimize inanalım.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Biz Trabzonsporuz ve her takımı yenebiliriz. Aynı hırs ve inançla çıkıp kazanalım.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Bu kalitemiz var ve milyonlarca taraftar bunu bizlerden bekliyor."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

AVCI İLK PEŞİNDE

Fırtına, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Avrupa'da 9 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Karadeniz devi, ilk olarak Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

Konferans Ligi play-off turunda Roma'ya 3-0 yenildi. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2 yenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

YOLCULUK BUGÜN

Fırtına'nın yarın deplasmanda Monaco ile yapacağı karşılaşma öncesi programı belli oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım bugün 12.30'da THY'ye ait özel uçakla Monaco'ya hareket edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

SON İDMAN STATTA

Karadeniz devi, Monaco maçı için son antrenmanını bugün 20.00'de II. Louis Stadyumu'nda yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Avcı'dan Monaco maçı öncesi uyarı!

AVCI VE HAMSIK

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Slovak orta saha Marek Hamsik, saat 19.30'da Louis Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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