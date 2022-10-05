TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Monaco'ya bileniyor! Avcı imha planını belirledi

Spor Toto Süper Lig'de art arda Gaziantep FK ve Kayserispor'u geriden gelerek yenen, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı da deviren Trabzonspor, şimdi aynı başarıyı yarın Monaco deplasmanında yakalamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de art arda Gaziantep FK ve Kayserispor'u geriden gelerek yenen, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı da deviren Trabzonspor, şimdi aynı başarıyı yarın Monaco deplasmanında yakalamak istiyor.
Rakibin ligde oynadığı ve 4-1'lik skorla kazandığı Nantes maçını analiz eden teknik direktör Abdullah Avcı, rakibin yıldız oyuncusu Yedder'e karşı özel önlem almayı planlamıyor.
Ancak başarılı çalıştırıcı, tüm oyunculardan takım savunması adına çok daha fazla sorumluluk almaları gereken bir maça çıkacaklarını tekrarladı.
AVCI: BİZ HER TAKIMI MAĞLUP EDEBİLİRİZ
Talebeleri ile toplantı yapan 59 yaşındaki çalıştırıcının şunları söylediği belirtildi: "Son iki lig maçında büyük takım reaksiyonu gösterdik.
Pes etmemek, kazanmak için her şeyi ortaya koymak benim adıma değerliydi. Üstüne koyarak ilerliyoruz.
Avrupa'da da bıraktığımız yerden devam edeceğiz, kazanacağız. Monaco güçlü bir rakip olabilir ve iyi futbolcuları var ama biz önce kendimize inanalım.
Biz Trabzonsporuz ve her takımı yenebiliriz. Aynı hırs ve inançla çıkıp kazanalım.
Bu kalitemiz var ve milyonlarca taraftar bunu bizlerden bekliyor."
AVCI İLK PEŞİNDE
Fırtına, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.
Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Avrupa'da 9 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadı.
Karadeniz devi, ilk olarak Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Konferans Ligi play-off turunda Roma'ya 3-0 yenildi. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2 yenildi.
YOLCULUK BUGÜN
Fırtına'nın yarın deplasmanda Monaco ile yapacağı karşılaşma öncesi programı belli oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım bugün 12.30'da THY'ye ait özel uçakla Monaco'ya hareket edecek.
SON İDMAN STATTA
Karadeniz devi, Monaco maçı için son antrenmanını bugün 20.00'de II. Louis Stadyumu'nda yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.
AVCI VE HAMSIK
Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Slovak orta saha Marek Hamsik, saat 19.30'da Louis Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.