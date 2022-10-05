Trabzonlu Gomez

Maxi Gomez, saha içerisinde takım arkadaşlarına yaptığı katkının yanı sıra saha dışındaki davranışlarıyla da gönülleri fethetmeye devam ediyor. Sık sık şehirde gezen Uruguaylı forvet, arkadaşlarına ve yakın çevresine Trabzon'a gelmeleri için davetler yapıyor. Çay içtiği termosuna şehrin plaka kodu olan 61'i ve Trabzonspor logosunu bastıran 26 yaşındaki yıldızın, şehirde arkadaşlarda edinmeye başladığı ve "Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum" dediği belirtildi. Gomez'in sosyal medyadan şehiri tanıtan videolar paylaşması bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI

Sezon başında 3 milyon euro'ya alınan ve Avrupa Ligi'nde 1 gol, 1 asistle oynayan Maxi Gomez, Süper Lig'de henüz golle tanışamasa da performansı ile parmak ısırtıyor. Son olarak Kayseri maçında Umut Bozok'a asist yapan 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, istatistikleri parçaladı. Comparisonator'un yayınladığı verilere göre 1.86 boyundaki yıldız; Kayserispor maçında 1 asist, 4 isabetli şut, 9 başarılı atak organizasyonu, 2 başarılı kilit pas, 5 başarılı dribbling yaptı. Gomez yakaladığı bu verilerle Süper Lig'de 8. haftanın en iyi oyuncusu oldu.