Topa sahip ol 3 puanı al

Trabzonspor, ekim ayındaki en önemli maçlarından birinde yarın akşam Monaco ile karşılaşacak. UEA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta 3 puan alabilen bordo-mavililer için gruptan çıkma adına bu maç büyük önem taşıyor. Abdullah Avcı da Monaco'yu imha planını yapıyor. Fransız ekibini yenerek gruptan çıkma adına avantaj elde etmek isteyen bordo-mavililerde Avcı'nın, hafta başından itibaren geçişler, duran top ve set oyunu üzerinde çalışmalar yaptırdığı belirlenirken, oyuncularına, "Top bizde kalsın. Kaybettiğimiz anlarda herkesten şiddetli baskı bekliyorum. Böylece rakibi yorup daha çabuk skor elde edebiliriz. Sahada birbirinize sürekli yardımcı olun. Hep oyunun içinde kalın" dediği belirlendi.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında 10 Ekim Pazartesi Akyazı Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak Süper Lig 9. hafta maçının biletleri dün satışa çıktı. Fiyatlar şöyle: VIP Platinum: 1.250 TL, Gold: 1.000 TL, Silver: 750 TL, Batı: 350 TL, Doğu: 250 TL. Fırtına ve Kale Arkası tribünleri kombine olduğu için satış yok.

FRANSIZLARI SEVİYOR

Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor, Fransa'da daha önce oynadığı üç maçı da kaybetmedi. 1991-92'de Lyon'u 4-3 ve 4-1 yenerek eleyen Fırtına, 2009-10'da ise Toulouse'a Trabzon'da 3-1 yenildi. Deplasmanda 1-0 galip geldi. 2011-12'de Lille ile 1-0 ve 0-0 kalan Karadeniz devi, Fransız takımları karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 1 kez yenildi.

UEFA'DAN PAYLAŞIM

UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından Fırtına'nın Monaco ile oynayacağı maç öncesi Hamsik'in Kızılyıldız'a attığı golü paylaştı. Paylaşımda, "Trabzonspor'un 2. maç günü açılışı... Monaco'ya karşı nasıl mücadele edecekler?" denildi.